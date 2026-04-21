Drama u Eliti: Stanija u suzama zbog Asminove izdaje ne može da dođe sebi, otkrio je sve

Kako se navodi, starletu je sve stiglo zbog izdaje Asmina Durdžića, zbog čega se potpuno slomila i zaplakala.

U teškim trenucima prišla joj je cimerka Milosava Pravilović, koja je odlučila da joj pruži podršku i posavetuje je kao majka kako bi se izdigla iz ove teške situacije. Vidjevši je uplakanu, Milosava ju je upitala: "Nisi nešto raspoložena?", na šta je Stanija kratko i utučeno odgovorila: "Nisam".

Milosava je na sve načine pokušala da je ohrabri, podsjećajući je da nema razloga da se nervira jer je napolju sve u redu i da je čeka njen život.

Ja sam hiljadu puta mislila da su mi lađe sve potonule, ali se izdignem. Bitno je da te voli narod i ljudi, oni sve vide -tješila ju je Milosava.

Međutim, vidno razočarana u okruženje, Stanija je kroz suze izustila: "Kakvi su ovo ljudi, šta je ovo?!".Milosava joj je na to dala surovo objašnjenje o tome gde se trenutno nalaze: "Znaš ti šta je to, ovo ti je kao da si u kavezu sa najopasnijim životinjama". Dodala je i da tu čovjek samo "čeka kad će ga raskidati".

Tokom dubokog razgovora, Milosava je sa Stanijom podjelila i svoju tešku životnu priču, ističući da se od malih nogu bori sama, bez oca, te da je podizala troje djece dok joj je muž bio mjesecima na terenu. Njen glavni savjet za Staniju bio je da kada je najtužnija.

Sredi se, našminkaj se, dotjeraj se. Lijepa si svakako i znaš sama šta ti fali... Život je borba - poručila joj je cimerka u pokušaju da je ohrabri da obriše suze i nastavi dalje.



