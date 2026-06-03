Milica Kemez proganja Boru Santanu, doziva je u bunilu: "Zoveš majmuna koji te oženio"

Učesnik "Elite" Bora Santana napravio je neviđeni skandal kada je, usred noći, počeo na sav glas da proziva svoju bivšu suprugu Milicu Kemez. Nakon burne svađe sa učesnicama Anastasijom Brčić i Tanjom Stijeljom Boginjom, Bora Santana se povukao u krevet, ali se tu nije smirio. Umjesto toga, počeo je da priča sam sa sobom i u bijesu iznosi šokantne tvrdnje na račun bivše partnerke. Iako je njegov govor bio prepun teških riječi i uvreda na račun Miličine porodice iz Sremske Mitrovice, tetke i sestre, ono što je najviše privuklo pažnju jesu Borine optužbe. On je bivšoj supruzi prebacio prisnost sa Filipom Đukićem u izolaciji, ističući da je upravo on taj koji je od nje "napravio ljepoticu i ribu".

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Ono što ga je posebno izvelo iz takta jesu sjećanja na njihovo vjenčanje i ogroman novac koji je uložio. – Ja sam ti napravio svadbu od 150.000 evra, doveo 10 pjevača koje sam plaćao po 10–15 hiljada evra! Zoveš mi na svadbu majmuna koji te je oženio – urlao je Bora, proklinjući dan kada su se upoznali i kada je Milica kročila u crkvu Svetog Stefana Dečanskog. Na kraju svog dramatičnog monologa po spavaćoj sobi, Santana je zaprijetio da će nakon rijalitija tražiti ono što mu pripada. – Samo da izađem odavde, ne budeš li mi vratila ono što je moje – zaprijetio vidno bijesan zadrugar. Borina sestra oplela po Milici Podsjetimo, tokom boravka u "Eliti 9" Bora Santana se zvanično razveo od Milice Kemez, koju je potom optužio da je ušla u emotivni odnos sa njegovim drugom.

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Tada se oglasila i Borina sestra po ocu, Dragana Đorđević Marinković, koja je iznijela žestoke optužbe na račun bivše snahe. – Trenutno Bora nije "taj Bora". Prva tri mjeseca je bio među boljima, to je bio Bora, ali mislim da se sve preokrenulo kad je otišao da se razvede. Kad je saznao istinu o Milici, da je već prije braka bila u vezi. Dobili smo informaciju da je taj njegov najbolji prijatelj bio s Milicom još prije njihovog vjenčanja. To je 99 odsto tačna informacija. Bio je taj momak i na crkvenom vjenčanju i u hotelu, kad su pravili – ispričala je ona u emisiji "Pitam za druga“, pa dodala: – To je i Zorica Marković potvrdila, zato nije ni došla na svadbu, jer je to sve znala. Što se tiče Milice, ona je bila stvarno porodična žena, voljela je porodicu, dočekala nas je lijepo kad god smo otišli. Šta se desilo sa njima, ne znam. Jedan brak se ne gradi preko noći, ako je trpjela sedam godina. Bora bi se promijenio, ako je bio nasilan kako ona kaže, ali on nije takav. Oni su odložili svadbu već jednom, za godinu dana. Da joj je bilo toliko loše sa Borom, ne bi trpjela. Ona je imala lijepih momenata sa Borom, prošli su pola svijeta, svašta su stekli. Tata je imao veliko povjerenje u nju i mnogo ju je volio. Kad je čuo šta se desilo, zdravstveno stanje mu je mnogo loše. Ako nije htjela da živi s njim, nije trebalo da se vjenčava. Papir za razvod mu je poslala na rođendan, to je namjerno uradila. Ja nju i dalje poštujem, ali nije trebalo to da uradi na taj način.