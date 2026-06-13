Devetka još traje, a kreću prijave za "Elitu 10": Objavljeni novi uslovi za ulazak u rijaliti

Deveta sezona rijaliti programa "Elita", koja obuhvata učesnike iz čitavog regiona, još nije završena, a direktorica zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović oglasila se na svom Instagram profilu i pozvala sve zainteresirane na ovim prostorima da se prijave i postanu dio sljedeće jubilarne 10. sezone.

Prema najavama, ona bi trebala biti još spektakularnija i sadržajnija od svih prethodnih.

- Postanite dio najgledanijeg rijalitija na našim prostorima, deseta, jubilarna sezona vas čeka - poručila je Milica Mitrović.