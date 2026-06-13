Devetka još traje, a kreću prijave za "Elitu 10": Objavljeni novi uslovi za ulazak u rijaliti

Deveta sezona rijaliti programa "Elita", koja obuhvata učesnike iz čitavog regiona, još nije završena, a direktorica zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović oglasila se na svom Instagram profilu i pozvala sve zainteresirane na ovim prostorima da se prijave i postanu dio sljedeće jubilarne 10. sezone.
Prema najavama, ona bi trebala biti još spektakularnija i sadržajnija od svih prethodnih.
- Postanite dio najgledanijeg rijalitija na našim prostorima, deseta, jubilarna sezona vas čeka - poručila je Milica Mitrović.
Podsjetimo, aktuelna sezona, između ostalog, obilježena je učešćem rijaliti zvijezde Stanije Dobrojević, koja je ušla u "Belu kuću" ne bi li stavila tačku na priču koja je držala pažnju već tri uzastopne sezone.
Naime, radi se o njenoj vezi sa Asminom Duržićem, čija je bivša partnerica Aneli Ahmić izazvala skandal kad se pojavila s pričom da joj je "Stanija otela muža" sa kojom ona ima ćerkicu Noru. Cijela priča je iz sezone u sezonu poprimala elemente sapunice, a na kraju su svi akteri završili zajedno pred kamerama iščekujući predstojeće veliko superfinale iz kog će samo jedan od učesnika izaći kao pobjednik.
Deseta sezona već se najavljuje kao jedan od najvećih televizijskih projekata do sada, a očekuje se i veliki interes publike i novih učesnika.