Voditeljica "Elite" zabrinula priznanjem o zdravstvenim tegobama: "Najviše obolimo mi"

- Ja volim da budem sve pomalo. Svuda gdje treba i svima koji zaslužuju. Volim da budem i dobra mama i sve. Kako sam pitaju me oni kojima sam ja posvećena - rekla je Ana u emisiji.

Voditeljka rijaliti programa "Elita" Ana Radulović bila je gošća emisije "Magazin In", gdje je govorila o tome koliko se posvećuje ljudima i obavezama u životu, ali i o zdravstvenim problemima za koje smatra da su posljedica emotivnog ulaganja u sve što radi.

Dodala je i da vjeruje kako su upravo emotivne osobe češće podložne stresu i problemima.

- Čini mi se da najviše obolimo mi koji idemo srcem. Sve što sam radila i gdje sam se davala išla sam srcem i mnogo više imala svega. Ja sam imala neke zdravstvene probleme, ali sam se nervirala jer sam išla svuda srcem. Nemam još socijalnu inteligenciju da bude drugačije - istakla je voditeljka.

Podsjetimo, Ana je ranije otvoreno govorila i o estetskim zahvatima, pa je priznala da je radila usne i grudi, dok navodi da nije tačno da je korigovala nos i jagodice, kako joj se često pripisuje u javnosti. Također, ne krije da redovno koristi botoks, koji smatra uobičajenom rutinom današnjice.