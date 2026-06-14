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OTKRILA UZROK

Voditeljica "Elite" zabrinula priznanjem o zdravstvenim tegobama: "Najviše obolimo mi"

Ana Radulović progovorila o posljedicama svojih prevelikih emotivnih ulaganja, smatra da su upravo emotivne osobe češće podložne stresu i problemima

Ana Radulović u emisiji "Magazin in". Foto: TV Pink

M. K. V.

prije 1 sat 8 minuta

Voditeljka rijaliti programa "Elita" Ana Radulović bila je gošća emisije "Magazin In", gdje je govorila o tome koliko se posvećuje ljudima i obavezama u životu, ali i o zdravstvenim problemima za koje smatra da su posljedica emotivnog ulaganja u sve što radi.

- Ja volim da budem sve pomalo. Svuda gdje treba i svima koji zaslužuju. Volim da budem i dobra mama i sve. Kako sam pitaju me oni kojima sam ja posvećena - rekla je Ana u emisiji.

Ana Radulović kaže je vrlo izložena stresu. Youtube

Dodala je i da vjeruje kako su upravo emotivne osobe češće podložne stresu i problemima.

- Čini mi se da najviše obolimo mi koji idemo srcem. Sve što sam radila i gdje sam se davala išla sam srcem i mnogo više imala svega. Ja sam imala neke zdravstvene probleme, ali sam se nervirala jer sam išla svuda srcem. Nemam još socijalnu inteligenciju da bude drugačije - istakla je voditeljka.

Podsjetimo, Ana je ranije otvoreno govorila i o estetskim zahvatima, pa je priznala da je radila usne i grudi, dok navodi da nije tačno da je korigovala nos i jagodice, kako joj se često pripisuje u javnosti. Također, ne krije da redovno koristi botoks, koji smatra uobičajenom rutinom današnjice.

# VODITELJICA
# ZDRAVSTVENO STANJE
# ANA RADULOVIĆ
# ELITA
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