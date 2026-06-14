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STIŽE NA SUPERFINALE

Tvrdila da je Stanijina nasljednica, pa urnisala bivšu cimerku: "Ona je najveći blam ove sezone"

Slađa Poršelina osula drvlje i kamenje po Mileni Kačavendi zbog neprijateljskog odnosa prema Dobrojevićki, uz jasan stav da ta "nikome nije drugarica"

Stanija Dobrojević i Milena Kačavenda na ratnoj nozi. Foto: TV Pink

M. K. V.

prije 40 minuta

Bivša učesnica rijalitija "Elita" Slađana Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina, nedavno se izjasnila kao podrška aktuelne učesnice Stanije Dobrojević, čijom se smatra i nasljednicom.

Naime, ona je javno poručila da će u velikom superfinalu navijati za nju i doći čak u studio kako bi je tamo dočekala kao pobjednicu, jer iskreno vjeruje da u ovoj sezoni nema niko bolji od nje.

Otkako je došlo do potpunog preokreta nakon što je Milena Kačavenda promijenila stav i zauzela neprijateljski odnos prema Staniji, situacija je eskalirala tokom emisije "Sa mjesta splačina", kada je Kačavenda iznijela svoj stav o Staniji, što je iznenadilo mnoge gledaoce zbog njene nagle promjene mišljenja.

Slađa Poršelina urnisala bivšu cimerku. Instagram

Tim povodom jedva je čekala da se oglasi nekadašnja učesnica “Elite”, Slađana Lazić, koja je za portal “Pink.rs” komentirala novonastalu situaciju i usput urnisala bivšu cimerku, s kojom, inače, nije imala lični problem.

- Kačavenda nikome nije drugarica. Na početku se šlihtala Staniji, to je žena koja je najveći blam ove sezone. Generalno je gotivim, ali ovo što je pokazala je blam za jednu gospođu tih godina. Mora da proziva Staniju da bi sebe uzdigla. Čoporativno napada jednu osobu. Sve bi porekla što je govorila Asminu, samo da ima ljude uz sebe koji napadaju Staniju. Izdaje prijatelje. Živi od stare slave i prezimena svog muža - zaključila je Lazićka.

# STANIJA DOBROJEVIĆ
# SLAĐANA LAZIĆ
# ELITA
# MILENA KAČAVENDA
# SLAĐA PORŠELINA
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