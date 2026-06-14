Tvrdila da je Stanijina nasljednica, pa urnisala bivšu cimerku: "Ona je najveći blam ove sezone"

Bivša učesnica rijalitija "Elita" Slađana Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina, nedavno se izjasnila kao podrška aktuelne učesnice Stanije Dobrojević, čijom se smatra i nasljednicom.

Naime, ona je javno poručila da će u velikom superfinalu navijati za nju i doći čak u studio kako bi je tamo dočekala kao pobjednicu, jer iskreno vjeruje da u ovoj sezoni nema niko bolji od nje.

Otkako je došlo do potpunog preokreta nakon što je Milena Kačavenda promijenila stav i zauzela neprijateljski odnos prema Staniji, situacija je eskalirala tokom emisije "Sa mjesta splačina", kada je Kačavenda iznijela svoj stav o Staniji, što je iznenadilo mnoge gledaoce zbog njene nagle promjene mišljenja.