Janjuš ne može da se oporavi od gubitka, raspada se od tuge: Ovo mu je zauvijek promijenilo život

Učesnik "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš priznao je Drvetu mudrosti da mu je danas izuzetno težak dan, jer je prije tačno dvije i po godine izgubio brata Mihaila Janjuševića. Ispunjena mu je muzička želja, a zatražio je pjesmu Džeja Ramadanovskog "Nedjelja" kako bi se mogao osamiti i u miru prisjetiti dragih uspomena. Neprestano je jecao i lio gorke suze, a ostali učesnici su ga pustili da tuguje sam, svjesni koliko su mu ti dani bolni i teški. Podsjetimo, Marko Janjušević Janjuš je jednom prilikom u rijalitiju s Mikijem Dudićem ostao sam u dvorištu "Bele kuće", kada mu je otvorio dušu i prisjetio se scene koju nikada neće zaboraviti.

Janjuša stigla tuga . Foto: TV Pink Janjuša stigla tuga . Foto: TV Pink

Govoreći o tom trenutku, Janjuš je ispričao: - Deset uveče, dvojica iz obezbjeđenja ti dolaze i ovako ih gledaš. Približavaju se tebi, a ti već znaš da se nešto desilo. Ja sam osjetio prije nego što su došli. Zaboli me glava, probudi me bol. To je bilo oko pola deset, budim se i tražim lijek za glavu. Sve me boli, vrat, ne mogu da gledam na oči. Sjedim, popijem lijek i čekam da zazvoni telefon. Ispred sjedim i vidim da kreću prema meni, a taj osjećaj, ne mogu ti objasniti kakav je. Izlazim napolje i vidim auto od bivše žene, i tada mi je pao mrak na oči - rekao je Janjuš.