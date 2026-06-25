Rijaliti zvijezda ima tumor: "Utvrđeno je, pitam se od čega"

Američka rijaliti zvijezda randi Brandi Glanvil (Brandi Glanville) saopćila je da joj je dijagnosticiran benigni tumor u limfnom čvoru na licu, samo dvije sedmice nakon što je tvrdila da joj se parazit, kojeg je ranije povezivala s deformacijama lica, ponovo vratio.
U najnovijoj epizodi svog podcasta "Unfiltered", 53-godišnja zvijezda serijala "Real Housewives of Beverly Hills" otkrila je da joj je dijagnoza postavljena nakon što je primijetila kvržicu na licu.
- Utvrđeno je da imam benigni tumor u jednom od limfnih čvorova na licu - rekla je Glanvil.
Kako je objasnila, vjeruje da bi to moglo biti povezano s nakupljanjem tečnosti u predjelu lica.
- To bi moglo objašnjavati zašto mi se tečnost zadržava u licu. Mogu nositi šminku možda 15 minuta, a onda je moram skinuti - navela je ona.
Na pitanje voditelja podcasta šta znači benigni tumor, Glanvil je pojasnila da se radi o promjeni koja nije maligna.
Zdravstveni problemi s licem, kako kaže, traju već godinama, a tvrdi da joj brojni ljekari nisu uspjeli dati konačan odgovor.
- Svaki doktor kojem sam se obratila rekao je da je to samo ožiljno tkivo. Ali ja se pitam od čega, jer nisam imala estetske operacije lica - kazala je.
Dodala je i da se često osjeća kao da se njeni simptomi ne shvaćaju dovoljno ozbiljno u medicinskom sistemu.
- Ovo traje već tri godine i želim samo da ponovo mogu staviti šminku i osjećati se normalno - rekla je Glanvil, dodajući da se nada potpunom oporavku i novom početku.
Glanvil je ranije govorila da se godinama suočava s neobjašnjivim simptomima, uključujući osjećaj pucanja i pokreta ispod kože lica, zbog čega je potražila pomoć brojnih specijalista.