Rijaliti zvijezda ima tumor: "Utvrđeno je, pitam se od čega"

Američka rijaliti zvijezda randi Brandi Glanvil (Brandi Glanville) saopćila je da joj je dijagnosticiran benigni tumor u limfnom čvoru na licu, samo dvije sedmice nakon što je tvrdila da joj se parazit, kojeg je ranije povezivala s deformacijama lica, ponovo vratio.

U najnovijoj epizodi svog podcasta "Unfiltered", 53-godišnja zvijezda serijala "Real Housewives of Beverly Hills" otkrila je da joj je dijagnoza postavljena nakon što je primijetila kvržicu na licu.

- Utvrđeno je da imam benigni tumor u jednom od limfnih čvorova na licu - rekla je Glanvil.

Kako je objasnila, vjeruje da bi to moglo biti povezano s nakupljanjem tečnosti u predjelu lica.

- To bi moglo objašnjavati zašto mi se tečnost zadržava u licu. Mogu nositi šminku možda 15 minuta, a onda je moram skinuti - navela je ona.