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ŠETALI I CRVENIM TEPIHOM

Došli na premijeru filma, a završili na vjenčanju: Ovo nema ni u rijalitiju

Dženi Ferli i Zak Karpinelo mjesecima su krili svoj plan, a najbliži su tek na licu mjesta shvatili šta se zapravo dešava

Zak Karpinelo i Dženi Ferli. Foto: Instagram / zackclayton

M. K. V. / TMZ

25.6.2026

Dženi "Džev Džev" Ferli (Jenni „JWoww" Farley) izvela je pravi mali trik nad svojim najbližima priredivši im iznenadno vjenčanje!

Naime, ona je pozvala 50 ljudi — koji su mislili da dolaze na projekciju njenog novog filma "Nanny Cam" — u "Madison Modern Social u Old Bridgeu", Nju Džersi, kako bi prisustvovali njenom i vjenčanju hrvača Zaka Karpinela (Zack Carpinello).

Džev Džev je za "People" otkrila da su mjesecima čuvali tajnu o vjenčanju, čak su išli toliko daleko da su napravili pozivnice u filmskom stilu i organizirali crveni tepih.

Slike sa vjenčanja možete pogledati OVDJE.

Rekli su za medije:

- Vidjeti našu porodicu i prijatelje kako od toga da misle da dolaze na posebnu projekciju filma "Nanny Cam" do toga da shvate da su zapravo na našem vjenčanju, biće trenutak koji nikada nećemo zaboraviti.

Među "prevarenim" gostima bila je i Nikole "Snuki" Polici (Nicole „Snooki“ Polizzi), koja je na Instagram storiju podijelila emotivnu fotografiju zagrljaja sa svojom kolegicom iz "Jersey Shore".

Za ceremoniju, Zack je ušao uz pjesmu "The Name’s Bond... James Bond" od Davida Arnolda, dok je Dženi odabrala "Young and Beautiful" Lane Del Rey — istu pjesmu koju je Snooki imala za svoj prvi ples.

Džev Džev i Zak su rekli da su željeli nešto što je potpuno u njihovom duhu, objašnjavajući:

- Element iznenađenja, fokus na porodicu i mali broj gostiju omogućili su nam da stvorimo nešto lično i posebno.

# TAJNO VJENČANJE
# JENNI FARLEY
# ZACK CARPINELLO
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