Došli na premijeru filma, a završili na vjenčanju: Ovo nema ni u rijalitiju

Dženi "Džev Džev" Ferli (Jenni „JWoww" Farley) izvela je pravi mali trik nad svojim najbližima priredivši im iznenadno vjenčanje!

Naime, ona je pozvala 50 ljudi — koji su mislili da dolaze na projekciju njenog novog filma "Nanny Cam" — u "Madison Modern Social u Old Bridgeu", Nju Džersi, kako bi prisustvovali njenom i vjenčanju hrvača Zaka Karpinela (Zack Carpinello).

Džev Džev je za "People" otkrila da su mjesecima čuvali tajnu o vjenčanju, čak su išli toliko daleko da su napravili pozivnice u filmskom stilu i organizirali crveni tepih.

Slike sa vjenčanja možete pogledati OVDJE.

Rekli su za medije:

- Vidjeti našu porodicu i prijatelje kako od toga da misle da dolaze na posebnu projekciju filma "Nanny Cam" do toga da shvate da su zapravo na našem vjenčanju, biće trenutak koji nikada nećemo zaboraviti.