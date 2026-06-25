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SNIMAK KRUŽI MREŽAMA

Blam godine: Asmin zaprosio Maju, ono što je uslijedilo ostaće u analima "Elite"

Marinkovićkina reakcija iznenadila i prosca i gledaoce pokraj ekrana, koji su potom pokrenuli lavinu komentara

Maja Marinković i Asmin Durdžić. Foto: Instagram

M. K. V.

25.6.2026

Tokom žurke u "Eliti 9" kamere rijalitija zabilježile su situaciju koja je iznenadila mnoge gledaoce, a snimak je postao viralan na društvenim mrežama. Naime, Maja Marinković i Asmin Durdžić sjedili su za šankom, kada je uslijedio neočekivan trenutak.

Asmin je, u jednom trenutku, privukao Maju sebi i šapatom je upitao da li želi da se uda za njega.

Iako je djelovalo kao da je zaboravio na kamere, fokus se vrlo brzo prebacio na rijaliti par i nastao je snimak koji sada privlači ogromnu pažnju.

Maja mu je, na opšte iznenađenje, samo kratko odgovorila.

Ono što je sve zaprepastilo bio je Majin kratak i hladan odgovor.

- Ne - poručila je Marinkovićka bez mnogo razmišljanja.

Asminu je, prema snimku, bilo vidno neprijatno, nakon čega ju je zagrlio, a cijela scena odmah je pokrenula brojne komentare na društvenim mrežama.

Mnogi fanovi rijalitija odmah su počeli komentirati da je njihov odnos samo dio igre i strategije u "Eliti 9", kako bi privukli pažnju i došli do finala.

Ipak, po reakcijama gledalaca, ova scena više je djelovala kao neslana šala nego kao ozbiljna prosidba.

U svakom slučaju, Majin kratak odgovor i dalje je tema komentara na društvenim mrežama.

# PROSIDBA
# MAJA MARINKOVIĆ
# ASMIN DURDŽIĆ
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