Blam godine: Asmin zaprosio Maju, ono što je uslijedilo ostaće u analima "Elite"

Tokom žurke u "Eliti 9" kamere rijalitija zabilježile su situaciju koja je iznenadila mnoge gledaoce, a snimak je postao viralan na društvenim mrežama. Naime, Maja Marinković i Asmin Durdžić sjedili su za šankom, kada je uslijedio neočekivan trenutak.
Asmin je, u jednom trenutku, privukao Maju sebi i šapatom je upitao da li želi da se uda za njega.
Iako je djelovalo kao da je zaboravio na kamere, fokus se vrlo brzo prebacio na rijaliti par i nastao je snimak koji sada privlači ogromnu pažnju.
Maja mu je, na opšte iznenađenje, samo kratko odgovorila.
Ono što je sve zaprepastilo bio je Majin kratak i hladan odgovor.
- Ne - poručila je Marinkovićka bez mnogo razmišljanja.
Asminu je, prema snimku, bilo vidno neprijatno, nakon čega ju je zagrlio, a cijela scena odmah je pokrenula brojne komentare na društvenim mrežama.
Mnogi fanovi rijalitija odmah su počeli komentirati da je njihov odnos samo dio igre i strategije u "Eliti 9", kako bi privukli pažnju i došli do finala.
Ipak, po reakcijama gledalaca, ova scena više je djelovala kao neslana šala nego kao ozbiljna prosidba.
U svakom slučaju, Majin kratak odgovor i dalje je tema komentara na društvenim mrežama.