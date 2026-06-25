Blam godine: Asmin zaprosio Maju, ono što je uslijedilo ostaće u analima "Elite"

Tokom žurke u "Eliti 9" kamere rijalitija zabilježile su situaciju koja je iznenadila mnoge gledaoce, a snimak je postao viralan na društvenim mrežama. Naime, Maja Marinković i Asmin Durdžić sjedili su za šankom, kada je uslijedio neočekivan trenutak.

Asmin je, u jednom trenutku, privukao Maju sebi i šapatom je upitao da li želi da se uda za njega.

Iako je djelovalo kao da je zaboravio na kamere, fokus se vrlo brzo prebacio na rijaliti par i nastao je snimak koji sada privlači ogromnu pažnju.

Maja mu je, na opšte iznenađenje, samo kratko odgovorila.