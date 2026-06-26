Žena Slobe Radanovića prekinula šutnju o njegovom nedavnom susretu sa Lunom: "Ne stajte mi na muku"

Supruga popularnog pjevaca Slobe Radanovića, Jelena Radanović našla se u centru pažnje javnosti zbog svog nesvakidašnjeg pogleda na bračnu zajednicu. Iako sa svojim mužem uživa u braku, komentar koji je nedavno podijelila izazvao je brojne reakcije jer je otvoreno govorila o društvenim normama. Posebnu pažnju privukao je i njen odgovor na indirektno pitanje o nedavnom susretu Lune Đogani i Slobe Radanovića. Jelena gotovo svakodnevno komunicira s pratiocima na Instagramu, koji se često zanimaju za njen privatni život, ali i odnos sa suprugom. Među brojnim pitanjima našlo se i ovo: - Šta misliš o ljubavi u braku?

Jelena Radanović odgovara na pitanja fanova . Foto: Instagram Jelena Radanović odgovara na pitanja fanova . Foto: Instagram

Na to je odgovorila iznijevši prilično oštar stav o braku, kao društvenoj normi, a potom je govorila i o osjećajima koje gaji prema suprugu. – Brak je uzročno-posljedična patološka zajednica koju su izmislili, pa nam je nametnuli. I sada se svi vjenčavamo jer tako treba i ostajemo u brakovima jer tako treba. Ljubavi ima, pa je onda nema. A možda možemo voljeti bilo koga ako osvijestimo da je sve ljubav. Nemam pojma. Da ne bude zabune, ja svog muža volim i zaljubljena sam u njega kao klinka, ali to je Halejeva kometa – poručila je Jelena. Nedavno se njen suprug Sloba na jednoj promociji susreo oči u oči s bivšom djevojkom Lunom Đogani, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Ubrzo nakon toga Jelena je spakovala kofere i otputovala na more, pa su mnogi posumnjali da između supružnika postoje problemi.

Jelena Radanović podijelila sliku iz aviona . Foto: Instagram Jelena Radanović podijelila sliku iz aviona . Foto: Instagram