Ljubav nakon "Gospodina Savršenog": "Ne tražim prolazne avanture već nekoga s kim ću dijeliti život"

Nakon učešća u popularnoj emisiji "Gospodin Savršeni", Maša Bumbić postala je prepoznatljivo lice javnosti koje je izazvalo brojne reakcije publike. Dok su jedni njen nastup doživjeli kao samouvjeren i inspirativan, drugi su imali potpuno suprotna mišljenja, što je dodatno otvorilo prostor za javne komentare i diskusije. U razgovoru za "Dnevni avaz" Maša govori o svom iskustvu, promjenama koje su uslijedile, odnosu prema javnosti, kritikama i planovima za budućnost.

NAUČILA sam da hejt najčešće nema mnogo veze s onim kome je upućen, već s onim ko ga piše Maša Bumbić

Kako se Vaš život promijenio nakon učešća u "Gospodinu Savršenom"? - Moj život se nakon emitovanja te emisije promijenio u više pravaca. U privatnom kontekstu sam mnogo jasnije shvatila ko su ljudi na koje mogu da se oslonim i ko su moji pravi prijatelji. Smatram se bogatijom za prijateljstva koja sam stekla kroz to iskustvo, ali i za jednu životnu lekciju koju ne bih mijenjala. U javnom diskursu sam dobila prepoznatljivost kod šireg spektra gladalaca, a svakodnevno se sama iznenadim više od mojih prijatelja i porodice kada nas na ulici zaustave ljudi koji žele da se slikaju, upoznaju i porazgovaraju sa mnom. Osim toga, dobila sam i mnogo podrške od predivnih ljudi, prvenstveno žena, kojima je moje samopouzdanje u šouu bilo inspirativno, dok je kod nekih budilo frustraciju i bijes, jer im je jedina prihvatljiva ženska uloga ona žrtvena, nažalost. Naučila sam da balansiram između onoga što dajem javnosti i onoga što čuvam za sebe, što je najvažnije, da uprkos što sam bila meta mizoginih i podmuklih kritika, uvijek znam svoju pravu vrijednost. Vaspitanje i kultura Kako danas gledate na svoje učešće i biste li nešto uradili drugačije? - Ne bih promijenila svoje odluke jer sam pokazala svoje vaspitanje i kulturu. Sve odluke su bile dio tog trenutka i načina na koji sam tada razmišljala. U takvom formatu se sve dešava brzo i nema prostora za analizu i taktičko promišljanje. Ljudi svakako vide ono što žele da vide, a to svakako zavisi od širine njihovog uma, životnih iskustava, načina života, kao i intelektualnih kapaciteta. Stoga, reći ću da ne zamjeram pojedincima nerazumijevanje, a zahvalnost upućujem svima.

Maša Bumbić učesvovala je u emisiji "Gospodin savršeni" . Foto: Ustupljena fotografija Maša Bumbić učesvovala je u emisiji "Gospodin savršeni" . Foto: Ustupljena fotografija

Koliko je teško ostati svoja osoba kada ste pod lupom javnosti? - Nisam ranije mislila da je toliko teško, ali to zaista nije za svakoga. Bilo je mnogo komentara, kako pozitivnih, tako i onih zločestih i ponekad se činilo da nije postojao dio mene koji nije bio predmet kritike. Izabrala sam da me to izgradi i da postanem osoba koja se trudi, radi, napreduje, gleda svoj život i svoj put, a ne osoba koja gubi dragocjeno vrijeme na bavljenje drugim individuama koje nisu dio mog puta. Ovo iskustvo me je ojačalo i naučilo da fokus uvijek treba da bude na sopstvenom razvoju. Hladna osoba Šta je najveća zabluda koju ljudi imaju o Vama? - Mislim da su me neki ljudi doživjeli kao hladnu osobu, što je daleko od prave slike mene. Također, jako su me pogađali komentari da nisam lojalna prijateljica, jer je igrom slučaja, u nečemu što je igra, a ne realan život, tako ispalo. U stvarnosti, sebe bih opisala kao najlojalniju moguću osobu prema ljudima koje volim, a leđa čuvam ako mogu čak i ljudima koje ne poznajem. Iza mog osmijeha i snage stoji i moja nježnost i velika ranjivost koju rijetki vide. Kako izgleda jedan sasvim običan dan u Vašem životu? - Trenutno sam fokusirana na izgradnju zdravih, konstruktivnih navika i lični napredak, s ciljem da svaki dan budem makar jedan posto bolja. Moj dan uključuje kreiranje sadržaja, planiranje, izvršavanje zadataka, učenje, duge šetnje, kao i vrijeme s mojim ljubimcima, mačkom Ćirkom Kazanovom i mojim psom Mazom. Važan dio su i druženja s mojim, kako volim reći, malim krugom velikih ljudi. Najvažnije je da svako veče možeš mirno da zaspiš, znajući da nisi izgubio sebe pokušavajući da se dopadneš svima.

Maša Bumbić obožava da pozira . Foto: Ustupljena fotografija Maša Bumbić obožava da pozira . Foto: Ustupljena fotografija

Da li ste nakon šoua pronašli ljubav ili ste i dalje fokusirani na sebe? - Ljubav pronalazim u mnogim stvarima, u svom radu, napretku i dragim ljudima. Kada sam u šou za sebe rekla da sam “femme fatale”, to je u dijelu javnosti, nažalost, naišlo na pogrešnu interpretaciju. Uprkos tome, moj stav je ostao nepromijenjen. Ne tražim prolazne avanture već nekoga s kim ću dijeliti život do trenutka kada nas smrt rastavi. Možda to zvuči kao scena iz nekog starog filma, ali ne pristajem na ništa manje od ljubavi do kraja života. Zato danas pažljivo biram – ne žurim, jer manifestujem priču koja će da traje vječno. Imate li planove za nove televizijske projekte ili javni angažman? - Kamera je nešto što zaista volim i pred njom se osjećam najprirodnije. Neki izuzetni ljudi, čije mišljenje je cijenjeno, kažu da je ova ljubav obostrana. Mogu reći da je to prostor u kojem moja energija dolazi do izražaja u punom potencijalu. Ponuda je bilo, ali pažljivo biram. Još čekam pravu priliku, voljela bih se oprobati u ulozi TV voditeljice i svakako sam otvorena za takve izazove. Često dobijam poruke od svojih pratitelja koji pišu da bi voljeli ponovo da me vide na malim ekranima, što mi je dodatna motivacija i podstrek da u skorije vrijeme dođe do realizacije ove ideje. Sadašnji trenutak Gdje sebe vidite za pet godina? - Fokusirana sam na sadašnji trenutak i izgradnju sebe, ali istovremeno vjerujem u Boga i u to da je budućnost u Njegovim rukama. Dajem svoj maksimum, ali ne volim da se ograničavam planovima na pet godina, jer vjerujem da život često ima bolje scenarije nego što ih možemo zamisliti.

HUMANITARNI rad je, za mene, jedini način da zahvalim za sve ono što sam sama postigla Maša Bumbić

Humanitarni rad i šta Vas je naučio? - Humanitarni rad je, za mene, jedini način da zahvalim za sve ono što sam sama postigla. To je nešto što zaista hrani moju dušu i podsjeća me na ono što je u životu jedino važno – empatija. Svaki takav angažman me iznova navede da shvatim koliko su zapravo sve one svakodnevne sitnice oko kojih se svi ponekad nerviramo potpuno beznačajne. Sama sam prošla kroz gubitke dragih osoba i to iskustvo mi je promijenilo perspektivu; zato uvijek smatram da, ako postoji mogućnost da se nekome pomogne i da se vodi neka bitna borba, treba dati 100 posto od sebe. Kroz posao i društvene mreže imala sam priliku da se povežem s divnim ljudima i projektima koji mijenjaju svakodnevicu onima kojima je to najpotrebnije. U budućnosti mi je velika želja da osnujem vlastitu fondaciju, kako bih to podigla na viši, sistematski nivo. To iskustvo me je naučilo vrijednosti zajedništva i dalo mi nevjerovatnu snagu u trenucima kada sam mislila da je nemam, jer kad pomažete drugima, zapravo najviše pomažete sebi.

Maša Bumbić ne obazire se na negativne komentare . Foto: Ustupljena fotografija Maša Bumbić ne obazire se na negativne komentare . Foto: Ustupljena fotografija

Kako ste se nosili sa hejterskim komentarima? - Naučila sam da hejt najčešće nema mnogo veze s onim kome je upućen, već s onim ko ga piše. U početku me je pogađalo, jer sam kao i svaka žena željela da budem prihvaćena i shvaćena. S vremenom sam shvatila da tuđe mišljenje ne smije da bude adresa na kojoj gradim svoje samopouzdanje. Zato na hejt nisam odgovarala ljutnjom. Odgovarala sam radom, dosljednošću i rezultatima. Ljudi imaju pravo da me ne vole, ali nemaju moć da određuju moju vrijednost. Danas na negativne komentare gledam kao na podsjetnik da se vidi ono što radim. Jer ravnodušnost je tišina, a reakcija, čak i negativna, znači da si nekoga dotakao. A moje je da radim na sebi, budem i ostanem glavni lik svog života.