Maja u strahu za svoj život, pozvala oca da hitno reaguje: "Stanija mi prijeti ubistvom"

Dvije najveće suparnice u devetoj sezoni rijalitija "Elita" Stanija Dobrojević i Maja Marinković, kako se bliži superfinale sve žešće upadaju u nove sukobe.

Naime, tokom još jednog izdanja emisije "Pitanja novinara" u "Beloj kući", Maja je iskoristila priliku da se obrati voditelju Darku Tanasijeviću, kao i cjelokupnoj javnosti, te iznese ozbiljne optužbe na račun Stanije.

- Darko, prvo želim reći da strahujem za svoj život. Stanija mi je napolju prijetila ubistvom i rekla da će mi se neki ljudi osvetiti. Meni ona djeluje kao ozbiljan psihopata. Pozivam Takija da reaguje, jer se zaista plašim za svoju sigurnost. Sada izgleda kao da će izvaditi nož - požalila se Maja.