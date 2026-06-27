Maja u strahu za svoj život, pozvala oca da hitno reaguje: "Stanija mi prijeti ubistvom"

Dvije najveće suparnice u devetoj sezoni rijalitija "Elita" Stanija Dobrojević i Maja Marinković, kako se bliži superfinale sve žešće upadaju u nove sukobe.
Naime, tokom još jednog izdanja emisije "Pitanja novinara" u "Beloj kući", Maja je iskoristila priliku da se obrati voditelju Darku Tanasijeviću, kao i cjelokupnoj javnosti, te iznese ozbiljne optužbe na račun Stanije.
- Darko, prvo želim reći da strahujem za svoj život. Stanija mi je napolju prijetila ubistvom i rekla da će mi se neki ljudi osvetiti. Meni ona djeluje kao ozbiljan psihopata. Pozivam Takija da reaguje, jer se zaista plašim za svoju sigurnost. Sada izgleda kao da će izvaditi nož - požalila se Maja.
Voditelj zatim podsjetio Maju na njene ranije izjave vezane za članove Stanijine porodice:
- Govorila si da ćeš Stanijinog brata voditi u Tursku jer mu je opadala kosa kada su mu stizale sestrine provokativne fotografije.
Maja je, prema navodima iz emisije, ostala pri svojim tvrdnjama da se osjeća ugroženo i da očekuje reakciju svoje porodice i produkcije.
Inače, Majin otac Radomir Marinković Taki oglasio se na izrečene prijetnje putem svog Instagrama.
- Stanija prijeti Maji ubistvom. Osim toga, Stanija je veoma ponizila prijatelje pokojnog oca koje je okarakterisala kao "neuračunljive" - stoji uz snimak svađe Maje i Stanije koji je Taki objavio, a na kome Stanija pominje ljude koji su navodno spremni da naude Maji.