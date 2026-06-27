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MOŽE DA KUPI STAN

Aneli Ahmić u "Eliti 9" zaradila ogroman novac: Zbog ovoga joj je skočila cijena

Učesnica rijalitija uduplala honorar u odnosu na prethodne sezone i premašuje zarade mnogih ranijih rijaliti zvijezda

Aneli Ahmić dobro unovčila učešće u rijalitiju. Arhiv

M. K. V. / Blic

27.6.2026

Rijaliti zvijezda Aneli Ahmić ušla je u "Elitu 9“ za veliki novac, a njen honorar premašuje zarade mnogih ranijih učesnika. 

Iako je izričito negirala da će ponovo ući u rijaliti, Aneli je na kraju dobila primamljivu ponudu koju jednostavno nije mogla odbiti.

Njen ulazak u "Elitu 9" privukao je veliku pažnju publike, a mnogi su s nestrpljenjem iščekivali njeno pojavljivanje, prvenstveno zbog odnosa s bivšim partnerom Asminom Durdžićem.

Aneli je, prema navodima, znatno podigla svoju cijenu u odnosu na prošlu godinu. Naime, u prethodnoj sezoni "Elite", u kojoj je osvojila drugo mjesto, prema pisanju medija, imala je honorar u rangu Ivana Marinkovića, koji je iznosio 1.500 eura sedmično.

Aneli Ahmić udvostručila honorar. Instagram

Međutim, zbog intrigantnosti cijele situacije, kao i ulaska njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića i nećaka Nerija Ružanija, starleta je odlučila da svoju intimu naplati višestruko.

Prema pisanju domaćih medija, Aneli je u devetu sezonu ušla za oko 3.000 eura sedmično, pisao je Informer. 

Njen ukupni honorar iznosiće oko 120.000 eura, a od te sume bi, po izlasku, mogla sebi kupiti stan.

# HONORAR
# ANELI AHMIĆ
# ELITA 9
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