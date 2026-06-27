Aneli Ahmić u "Eliti 9" zaradila ogroman novac: Zbog ovoga joj je skočila cijena

Rijaliti zvijezda Aneli Ahmić ušla je u "Elitu 9“ za veliki novac, a njen honorar premašuje zarade mnogih ranijih učesnika.

Iako je izričito negirala da će ponovo ući u rijaliti, Aneli je na kraju dobila primamljivu ponudu koju jednostavno nije mogla odbiti.

Njen ulazak u "Elitu 9" privukao je veliku pažnju publike, a mnogi su s nestrpljenjem iščekivali njeno pojavljivanje, prvenstveno zbog odnosa s bivšim partnerom Asminom Durdžićem.

Aneli je, prema navodima, znatno podigla svoju cijenu u odnosu na prošlu godinu. Naime, u prethodnoj sezoni "Elite", u kojoj je osvojila drugo mjesto, prema pisanju medija, imala je honorar u rangu Ivana Marinkovića, koji je iznosio 1.500 eura sedmično.