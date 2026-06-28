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REKORDERKA

Poznat tačan broj Majinih muškaraca, voditeljica pročitala spisak: "Jedva svi stali na karticu"

Marinkovićka je istakla da je dugogodišnji boravak u rijalitiju uticao na njeno ponašanje i da ne glumi pred kamerama

Maja Marinković - Avaz
Maja Marinković - Avaz
Maja Marinković - Avaz
Maja Marinković - Avaz
Maja Marinković - Avaz
M. K. V. / Blic

28.6.2026

Voditeljica Sanja Marinković jednom prilikom je u emisiji ugostila nekoliko bivših učesnika rijalitija i iznenadila ih spiskom partnera s kojima su bili tokom učešća u rijalitijima. Najburnije je reagirala Maja Marinković, koja je pokušala opravdati broj partnera koji je voditeljica pročitala.

U studiju su tada gostovali Maja Marinković, Anita Stanojlović, Aneli Ahmić, Asmin Durdžić i Luka Vujović. Kada je Sanja otvorila temu intimnih odnosa pred kamerama, u studiju je zavladala tišina nakon što je izvadila kartice sa spiskovima partnera svojih gostiju.

Sanja Marinković isprozivala učesnice "Elite". Screenshot - Blic TV

Na iznenađenje svih, Sanja je otkrila da je Maja rekorderka, budući da je u gotovo svakoj sezoni imala partnera, pa se na njenom spisku našlo čak 12 muškaraca. Odmah iza nje bila je Anita Stanojlović s devet partnera.

– Da li vidite ove kartice? Ovo su sve osobe s kojima ste spavali, vodili ljubav i bili intimni u "Zadruzi" i "Eliti" do sada – rekla je Sanja.

Kada je ugledala spiskove, Aneli Ahmić kratko je poručila:

– Majko moja.

Voditeljica nije štedjela riječi, pa je kroz šalu poručila:

– Maja je jedva stala na jednu karticu.

Obraćajući se publici, dodala je da ovakav bilans partnera nije razlog za aplauz.

Maja Marinković se u "Eliti 9" zabavlja sa Asminom Durdžićem. Foto: TV Pink

Maja, koja je trenutno u vezi s Asminom Durdžićem, pokušala je objasniti da je dugogodišnje učešće u rijalitijima uticalo na to.

– Pa normalno, Sanja, ja sam osam godina u rijalitiju. Nisam folirant da sputavam svoj život. Osam godina nije isto kao kada neko učestvuje jednu ili dvije sezone – rekla je Maja.

S druge strane, Anita Stanojlović negirala je da je broj od devet partnera tačan.

– Ne, to nije tačno. Nisam se ljubila ni s kim. Sa svakim s kim sam se poljubila, bila sam u vezi – rekla je Anita, pokušavajući objasniti da prikazani spisak nije vjerodostojan.

# MUŠKARCI
# MAJA MARINKOVIĆ
# RIJALITI
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