Poznat tačan broj Majinih muškaraca, voditeljica pročitala spisak: "Jedva svi stali na karticu"

Voditeljica Sanja Marinković jednom prilikom je u emisiji ugostila nekoliko bivših učesnika rijalitija i iznenadila ih spiskom partnera s kojima su bili tokom učešća u rijalitijima. Najburnije je reagirala Maja Marinković, koja je pokušala opravdati broj partnera koji je voditeljica pročitala. U studiju su tada gostovali Maja Marinković, Anita Stanojlović, Aneli Ahmić, Asmin Durdžić i Luka Vujović. Kada je Sanja otvorila temu intimnih odnosa pred kamerama, u studiju je zavladala tišina nakon što je izvadila kartice sa spiskovima partnera svojih gostiju.

Sanja Marinković isprozivala učesnice "Elite" . Screenshot - Blic TV Sanja Marinković isprozivala učesnice "Elite" . Screenshot - Blic TV

Na iznenađenje svih, Sanja je otkrila da je Maja rekorderka, budući da je u gotovo svakoj sezoni imala partnera, pa se na njenom spisku našlo čak 12 muškaraca. Odmah iza nje bila je Anita Stanojlović s devet partnera. – Da li vidite ove kartice? Ovo su sve osobe s kojima ste spavali, vodili ljubav i bili intimni u "Zadruzi" i "Eliti" do sada – rekla je Sanja. Kada je ugledala spiskove, Aneli Ahmić kratko je poručila: – Majko moja. Voditeljica nije štedjela riječi, pa je kroz šalu poručila: – Maja je jedva stala na jednu karticu. Obraćajući se publici, dodala je da ovakav bilans partnera nije razlog za aplauz.

Maja Marinković se u "Eliti 9" zabavlja sa Asminom Durdžićem . Foto: TV Pink Maja Marinković se u "Eliti 9" zabavlja sa Asminom Durdžićem . Foto: TV Pink