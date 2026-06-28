Poznat tačan broj Majinih muškaraca, voditeljica pročitala spisak: "Jedva svi stali na karticu"

Voditeljica Sanja Marinković jednom prilikom je u emisiji ugostila nekoliko bivših učesnika rijalitija i iznenadila ih spiskom partnera s kojima su bili tokom učešća u rijalitijima. Najburnije je reagirala Maja Marinković, koja je pokušala opravdati broj partnera koji je voditeljica pročitala.
U studiju su tada gostovali Maja Marinković, Anita Stanojlović, Aneli Ahmić, Asmin Durdžić i Luka Vujović. Kada je Sanja otvorila temu intimnih odnosa pred kamerama, u studiju je zavladala tišina nakon što je izvadila kartice sa spiskovima partnera svojih gostiju.
Na iznenađenje svih, Sanja je otkrila da je Maja rekorderka, budući da je u gotovo svakoj sezoni imala partnera, pa se na njenom spisku našlo čak 12 muškaraca. Odmah iza nje bila je Anita Stanojlović s devet partnera.
– Da li vidite ove kartice? Ovo su sve osobe s kojima ste spavali, vodili ljubav i bili intimni u "Zadruzi" i "Eliti" do sada – rekla je Sanja.
Kada je ugledala spiskove, Aneli Ahmić kratko je poručila:
– Majko moja.
Voditeljica nije štedjela riječi, pa je kroz šalu poručila:
– Maja je jedva stala na jednu karticu.
Obraćajući se publici, dodala je da ovakav bilans partnera nije razlog za aplauz.
Maja, koja je trenutno u vezi s Asminom Durdžićem, pokušala je objasniti da je dugogodišnje učešće u rijalitijima uticalo na to.
– Pa normalno, Sanja, ja sam osam godina u rijalitiju. Nisam folirant da sputavam svoj život. Osam godina nije isto kao kada neko učestvuje jednu ili dvije sezone – rekla je Maja.
S druge strane, Anita Stanojlović negirala je da je broj od devet partnera tačan.
– Ne, to nije tačno. Nisam se ljubila ni s kim. Sa svakim s kim sam se poljubila, bila sam u vezi – rekla je Anita, pokušavajući objasniti da prikazani spisak nije vjerodostojan.