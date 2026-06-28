Vreli snimci Anđele Đuričić: S ovim rijaliti zavodnikom završila na večeri

Bivša učesnica rijalitija "Elita" Anđela Đuričić ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, ovoga puta objavama s odmora u Italiji. Atraktivna Crnogorka trenutno boravi u Portopikolu, nedaleko od Trsta, gdje uživa uz more i bazen. Najviše reakcija izazvao je snimak na kojem u crvenom bikiniju pozira s pogledom na more, a u prvom planu našla se njena vitka figura i zategnuta linija, što nije promaklo njenim pratiocima. Nakon toga objavila je i fotografije u nešto svedenijem izdanju. Pozirala je u kupaćem kostimu preko kojeg je obukla bijelu heklanu haljinu, a osmijeh nije skidala s lica, pokazujući da joj odmor i te kako prija.

Prije Italije nekoliko dana provela je u Sloveniji, odakle je dijelila fotografije prirode i luksuznog smještaja. I dok uživa na odmoru, njen privatni život i dalje je tema brojnih nagađanja. Posljednjih dana mnogo se spekuliše o odnosu između nje i Nenada Marinkovića Gastoza, posebno nakon što su pratioci primijetili da se više ne prate na društvenim mrežama. Dodatnu pažnju izazvala je i njena objava na Instagramu, za koju su mnogi vjerovali da je upućena upravo njemu. Anđela je ubrzo demantirala da je poruka bila upućena Gastozu, ali su njene riječi dodatno podstakle interesiranje javnosti. U međuvremenu, tokom boravka u Hrvatskoj, svratila je u Crikvenicu, gdje se sastala s bivšim rijaliti učesnikom Filipom Carem. Njih dvoje zajedno su ručali, a Car je njihov susret podijelio na Instagramu uz kratku poruku: – Drugarica došla nakon sto godina.

Anđela Đuričić svrtila u Crikvenicu do Filipa Cara . Foto: Instagram Anđela Đuričić svrtila u Crikvenicu do Filipa Cara . Foto: Instagram