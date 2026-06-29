Ovo je vrijedilo svih muka: Maja nauljena od glave do pete, pokazala silikone u punom sjaju

Učesnica "Elite 9" Maja Marinković jutros je poranila te nakon tuširanja obukla kupaći kostim, a potom se posvetila pripremama za sunčanje.
Nanosila je ulje i kreme za zaštitu od sunca, a posebnu pažnju privukla je svojim izgledom koji je ponosno pokazala pred ogledalom prije nego što je izašla na bazen u dvorištu.
Naime, starleta je posljednjih godina više puta govorila o estetskim zahvatima kojima se podvrgla, a javnosti je poznato da je imala i zdravstvene komplikacije nakon problema sa silikonima u stražnjici, zbog čega je morala prolaziti kroz dodatne medicinske zahvate i period oporavka.
Zbog tih problema u nekoliko navrata bila je primorana napuštati rijaliti kako bi se posvetila liječenju i oporavku, a i nakon povratka morala je voditi računa o zdravstvenom stanju i pridržavati se preporuka ljekara.
Uprkos svemu, Maja ne krije zadovoljstvo svojim izgledom te ga, kada nije u rijalitiju, redovno pokazuje i na društvenim mrežama, gdje njene objave gotovo uvijek izazovu veliku pažnju pratitelja.
Nakon nekoliko minuta poziranja pred ogledalom, uputila se na bazen kako bi iskoristila sunčano vrijeme i poradila na preplanulom tenu, a novim fotografijama još jednom je izazvala brojne reakcije svojih fanova.