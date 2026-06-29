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SAD PUCA OD SAMOPOUZDANJA

Ovo je vrijedilo svih muka: Maja nauljena od glave do pete, pokazala silikone u punom sjaju

Iako je pretrpjela horor zbog komplikacija nakon zahvata na stražnjici, Marinkovićka danas s ponosom pokazuje rezultate svih estetskih korekcija

Maja Marinković dočekala svojih pet minuta. Instagram

M. K. V. / Pink

29.6.2026

Učesnica "Elite 9" Maja Marinković jutros je poranila te nakon tuširanja obukla kupaći kostim, a potom se posvetila pripremama za sunčanje. 

Nanosila je ulje i kreme za zaštitu od sunca, a posebnu pažnju privukla je svojim izgledom koji je ponosno pokazala pred ogledalom prije nego što je izašla na bazen u dvorištu.

Naime, starleta je posljednjih godina više puta govorila o estetskim zahvatima kojima se podvrgla, a javnosti je poznato da je imala i zdravstvene komplikacije nakon problema sa silikonima u stražnjici, zbog čega je morala prolaziti kroz dodatne medicinske zahvate i period oporavka.

Maja Marinković spremna za sunčanje. Foto: TV Pink

Zbog tih problema u nekoliko navrata bila je primorana napuštati rijaliti kako bi se posvetila liječenju i oporavku, a i nakon povratka morala je voditi računa o zdravstvenom stanju i pridržavati se preporuka ljekara.

Uprkos svemu, Maja ne krije zadovoljstvo svojim izgledom te ga, kada nije u rijalitiju, redovno pokazuje i na društvenim mrežama, gdje njene objave gotovo uvijek izazovu veliku pažnju pratitelja.

Nakon nekoliko minuta poziranja pred ogledalom, uputila se na bazen kako bi iskoristila sunčano vrijeme i poradila na preplanulom tenu, a novim fotografijama još jednom je izazvala brojne reakcije svojih fanova.

# STRAŽNJICA
# SILIKONI
# MAJA MARINKOVIĆ
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