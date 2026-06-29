Pjevaču stizale ozbiljne prijetnje zbog Anđele Đuričić: "Pazi šta radiš, nećeš dobro završiti!

Pjevač Aleksandar Misojčić Xander podržao je humanitarnu akciju "Kafa za ćilim", organiziranu za jedanaestogodišnjeg Viktora Mitića iz Jagodine, poznatijeg kao Viktor Heklač, nakon što mu je ugašen Instagram profil na kojem je objavljivao svoje radove.

Tom prilikom govorio je o aktuelnim dešavanjima na estradi, novim albumima Milice Pavlović i Aleksandre Prijović, ali i o neprijatnostima koje je doživio zbog komunikacije s Anđelom Đuričić.

- I Milica Pavlović i Aleksandra Prijović su izbacile albume u svom fazonu, to je kao da me pitaš da li više volim Mercedes ili Audi! Milica me je malo iznenadila stilom, potpuno je drugačije, nešto što neće na prvu kod publike odmah da ti se dopadne, ovo je nešto trajnije. Sad kad bih ja napravio nešto u stilu tehno-hausa, vjerovatno bi svi rekli: "Evo ga kopira Milicu Pavlović" - rekao je Xander.