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Pjevaču stizale ozbiljne prijetnje zbog Anđele Đuričić: "Pazi šta radiš, nećeš dobro završiti!

Aleksandar Misojčić Xander otkrio da se zbog komunikacije s rijaliti zvijezdom suočio sa uvredama i prijetećim porukama

Foto: Instagram

M. K. V. / Telegraf

29.6.2026

Pjevač Aleksandar Misojčić Xander podržao je humanitarnu akciju "Kafa za ćilim", organiziranu za jedanaestogodišnjeg Viktora Mitića iz Jagodine, poznatijeg kao Viktor Heklač, nakon što mu je ugašen Instagram profil na kojem je objavljivao svoje radove.

Tom prilikom govorio je o aktuelnim dešavanjima na estradi, novim albumima Milice Pavlović i Aleksandre Prijović, ali i o neprijatnostima koje je doživio zbog komunikacije s Anđelom Đuričić.

- I Milica Pavlović i Aleksandra Prijović su izbacile albume u svom fazonu, to je kao da me pitaš da li više volim Mercedes ili Audi! Milica me je malo iznenadila stilom, potpuno je drugačije, nešto što neće na prvu kod publike odmah da ti se dopadne, ovo je nešto trajnije. Sad kad bih ja napravio nešto u stilu tehno-hausa, vjerovatno bi svi rekli: "Evo ga kopira Milicu Pavlović" - rekao je Xander.

Govoreći o svojoj karijeri, istakao je da se više puta suočavao sa sabotiranjem.

- Doživio sam svašta na svojim leđima, sto ljudi sto ćudi, u svakom poslu imaš sujetnih ljudi, sabotirali su me u poslu, sve se na kraju otkrije. Gazda dođe, kaže mi: ovi i ovi su došli da me ispljuju da mi otkaže nastup!

Kako je otkrio, zbog komunikacije s Anđelom Đuričić suočio se i s ozbiljnim prijetnjama fanova.

- Pratimo se, lajkujemo se, tj. ja nju malo više, malo mi je bilo glupo da joj pišem jer nisam znao je li u vezi. Onda su mi se javljali Gastozovi i Anđelini fanovi, govorili da treba da me bude sramota. Super je djevojka, ne bih da se miješam u te odnose. Stizale su mi prijetnje, i to ozbiljne: "Pazi šta radiš" "Nećeš dobro završiti" - rekao je pjevač.

# NENAD MARINKOVIĆ GASTOZ
# ANĐELA ĐURIČIĆ
# ALEKSANDAR MISOJČIĆ XANDER
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