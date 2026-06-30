Nova drama u najkontroverznijem rijalitiju, izbačen još jedan takmičar, "platio" je incident iz prošlosti

Gabriel Garland, jedan od učesnika britanskog rijaliti programa "Love Island", navodno je izbačen iz vile nakon što su producenti saznali za njegovu povezanost s incidentom iz 2019. godine u kojem je jedna osoba napadnuta nožem. Garland je ušao u show kao dio grupe Casa Amor, ali je samo nekoliko sati prije televizijskog debija ITV potvrdio da više nije dio programa. Kao razlog navedena je "situacija iz njegove prošlosti". Prema pisanju Daily Maila, nakon što je predstavljen kao novi učesnik, producenti su saznali da se njegovo ime spominje u sudskim dokumentima vezanim za slučaj Vitora Mazzera, koji je osuđen po dvije tačke optužnice za nanošenje teških tjelesnih povreda s namjerom nakon zabave održane u ulici Casewick Road u Londonu, u novogodišnjoj noći 2019. godine.

U sudskim dokumentima navodi se da je Garland prisustvovao zabavi zajedno s Mazzerom te da su se dvije žrtve prethodno sukobile s njim prije nego što ih je Mazzer napao nožem. Garland nije bio optužen niti osuđen za bilo kakvo krivično djelo, dok je Mazzer osuđen na 42 mjeseca zatvora. Njegova žalba na presudu odbijena je u aprilu 2024. godine. Iako je Gabrielov dolazak u show najavljen prošle sedmice na zvaničnim profilima "Love Islanda", njegovo pojavljivanje u segmentu Casa Amor bit će prikazano u jednoj epizodi, ali se nakon toga više neće pojavljivati u programu. Garland nije jedini učesnik koji je napustio ovu sezonu britanske verzije popularnog realityja. Prije njega vilu je napustio i George Knight, za kojeg su se pojavile tvrdnje da je koristio uvredljiv govor. ITV je tada saopćio da Knight napušta emisiju iz "privatnih razloga", dok je on tvrdio da je odlučio otići nakon što je saznao da član njegove uže porodice ima zdravstvenih problema.