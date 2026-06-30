Aneli Ahmić do pobjede: Podrška koja joj stiže pred suprefinale potpuno zbunila javnost

Sestra aktuelnog učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, Minka Durdžić, privukla je pažnju objavom na Instagramu.

Naime, ona je na svom profilu podijelila poruku na njemačkom jeziku koja u prevodu glasi:

- Daj muškarcu novac i osnovat će drugu porodicu. Daj ženi novac i ona se nikada neće udati.

Objava je izazvala brojne reakcije među njenim pratiteljima, a pojedini su se zapitali je li ovom porukom indirektno pružila podršku svojoj bivšoj snahi Aneli Ahmić.