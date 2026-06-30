Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEOČEKIVAN VJETAR U LEĐA

Aneli Ahmić do pobjede: Podrška koja joj stiže pred suprefinale potpuno zbunila javnost

Sestra Asmina Durdžića, Minka Durdžić, privukla pažnju objavom na društvenoj mreži zbog koje mnogi vjeruju da je na strani bivše snahe

Aneli Ahmić dobila neobičnu podršku. Foto: TV Pink

M. K. V.

30.6.2026

Sestra aktuelnog učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, Minka Durdžić, privukla je pažnju objavom na Instagramu.

Naime, ona je na svom profilu podijelila poruku na njemačkom jeziku koja u prevodu glasi:

- Daj muškarcu novac i osnovat će drugu porodicu. Daj ženi novac i ona se nikada neće udati.

Objava je izazvala brojne reakcije među njenim pratiteljima, a pojedini su se zapitali je li ovom porukom indirektno pružila podršku svojoj bivšoj snahi Aneli Ahmić. 

Sestra Asmina Durdžića zbunila javnost. Foto: Instagram

Ipak, Minka nije dodatno pojasnila na koga se poruka odnosila, pa je riječ o nagađanjima korisnika društvenih mreža.

Podsjetimo, Aneli Ahmić je javnosti postala poznata nakon što je u rijalitiju "Elita" ispričala da ju je suprug Asmin Durdžić, s kojim ima kćerku Noru, navodno prevario sa starletom Stanijom Dobrojević.

Njih troje su trenutno učesnici devete sezone "Elite", u koju su ušli kako bi ta priča dobila epilog, ali se situacija dodatno zakomplikovala nakon što je Asmin ušao u emotivni odnos s Majom Marinković, s kojom je i dalje u vezi.

# PODRŠKA
# ANELI AHMIĆ
# MINKA DURDŽIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.