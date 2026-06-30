Aneli Ahmić do pobjede: Podrška koja joj stiže pred suprefinale potpuno zbunila javnost

Sestra aktuelnog učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, Minka Durdžić, privukla je pažnju objavom na Instagramu.
Naime, ona je na svom profilu podijelila poruku na njemačkom jeziku koja u prevodu glasi:
- Daj muškarcu novac i osnovat će drugu porodicu. Daj ženi novac i ona se nikada neće udati.
Objava je izazvala brojne reakcije među njenim pratiteljima, a pojedini su se zapitali je li ovom porukom indirektno pružila podršku svojoj bivšoj snahi Aneli Ahmić.
Ipak, Minka nije dodatno pojasnila na koga se poruka odnosila, pa je riječ o nagađanjima korisnika društvenih mreža.
Podsjetimo, Aneli Ahmić je javnosti postala poznata nakon što je u rijalitiju "Elita" ispričala da ju je suprug Asmin Durdžić, s kojim ima kćerku Noru, navodno prevario sa starletom Stanijom Dobrojević.
Njih troje su trenutno učesnici devete sezone "Elite", u koju su ušli kako bi ta priča dobila epilog, ali se situacija dodatno zakomplikovala nakon što je Asmin ušao u emotivni odnos s Majom Marinković, s kojom je i dalje u vezi.