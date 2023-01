Jelena Karleuša: Trudna sam bila u rijalitiju

- Smatram da nije sve samo u pjesmama, nego je i do ličnosti. Ličnost je ona koju ljudi vole, prate, žele da čuju, da plate za njen nastup, prave jednu osobu aktuelnom.

Kao i uvijek nije prestajala sa svojim kontroverznim odgovorima. Tim povodom prokomentarisala je odnos sa mužem Duškom Tošićem, svoj boravak u rijalitiju "Veliki brat" ali i kolegama čije pjesme traju dva do tri mjeseca.

Brak na klimavim nogama

Nisu izostala ni pitanja o suprugu Dušku Tošiću. Da li je Duško shvatio da si boginja univerzuma i prava ljubav? Jelena je imala pomalo grub odgovor.

- Mislim da čim me je oženio i napravio dvoje dece, valjda je imao to negdje u mislima. Pretpostavljam - kratko je rekla Jelena, a zatim dodala...

- Kako da kažem, a da ne zvučim grubo, ja bih da pričam o sebi i o nastupu, a ne o Dušku. Jer večeras neću igrati fudbal, nego ću pjevati - rekla je pjevačica.

Rijaliti i pjevačica

Nedavno je na Instagramu objavila svoj stav o rijalitiju. Kako je i sama svojevremeno bila gost "Velikog brata", sad je otkrila da li bi ponovo ušla u isti.

- Bila sam 24 sata u "VIP Velikom bratu" i to u drugom stanju, kada je bio najpopularniji, najgledaniji rijaliti na planeti i kada su u rijaliti ulazile najveće i najintrigantnije zvijezde.

Bukvalno su se otimali ljudi sa vrha da budu tamo. Ja sam ušla na jedan dan i to je moje najgore iskustvo u životu. Sjećam se da sam ušla u jednu tajnu sobu i producent koji je trebalo da otvori ta dupla vrata i da me pusti da izađem je stao ispred vrata i počeo da me ubjeđuje da ostanem, da je strašna gledansot i da ostanem još jedan dan.

Ja sam bila u kućnoj haljini i bosa, svom snagom sam ga gurnula, trudna, da se pomjeri da izađem iz tog pakla. S druge strane, moja majka je bila u rijalitiju, ona je uživala u tome. Ali ona je bila velika dama i gospođa i svi su je upoznali kao divnu ženu, sa drugačije strane - prenosi Telegraf.