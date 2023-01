Labunski pokazao zube Miljanu, pa se obračunao sa Anđelom: Tražio da se pusti video kao dokaz

Takmičar u Zadruzi Adam Labunski je dobio riječ na porodičnom sastanku u Zadruzi, a on je govorio o svom sukobu sa Zvezdanom Slavnićem. Ali je prije toga pomenuo Miljana Vračevića.

- Miljan je pretjerao. Uzimaš moje ime i prezime u ta smrdljiva usta. Nemoj - ustao je Adam.



- Ja ti kažem da to ne pričaš više. Brendon je rekao da si gej, ne ja - rekao je Miljan.

- Što se tiče situacije u pabu, bilo je sedmoro - osmoro i tu smo se svi sprdali, prišao je Zvezdan, tražio je slatko. Mikica je izvadio. Došla je priča do krema, Matora je pitala što ne uzme vašu, on je rekao kroz šalu: "Ako uzmem od Anđele, nagazit ću na minu". Zvezdan je dobio čestitku od mojih fanova da me pozdravi, s obzirom na to da imamo zajedničke fanove, da smo korektni, meni nije bilo na kraj pameti da će se desiti nešto tragično. Anđela je pitala gdje je Zvezdan, ja sam ispričao kako je bilo. Oni su bili posvađani, bilo je kako je bilo. Sreća što se nije desilo ništa tragično - ispričao je Labunski.