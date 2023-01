- On je to rekao, on nije normalan više. Bili smo zajedno na početku i on kaže "nervira me nešto ova Zorica jer joj je rijaliti na prvom mjestu", kad se ti vodiš time, a što je on ovdje izvini - rekla je Aleks.

- Ne znam to - rekla je Zorica.

- Možda sam i rekla nešto, ali ne sjećam se. Njegova namjera je poenta, želi sa svima da se posvađam, da budem na dnu i očaju - rekla je Aleks.