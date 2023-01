Potukle se Milica i Maja zbog Cara: Grozne uvrede, šutiranje i pljuvanje

Maja Marinković bori se za svoju ljubav s Filipom Carem koji ne želi da ozvaniči njihovu vezu, a jedna od cimerki joj je "trn u oku" a to je Milica Veselinović, sa kojom je Filip ranije bio intiman.

Nakon što je Maja Marinković, koja je prevarila Bilala čim je napustio rijaliti, doživjela je skoro istu sudbinu, kada je vidjela klip na kojem Filip Car krišom priča sa Milicom i odmah je došlo do sukoba u "Bijeloj kući".

- Ja sam otišla da se istuširam, a on je rekao da će biti fin. Mikicu treba da bude sramota. Filip ne može bez mene, to je za njega sprdnja, ali on opet ide ka meni. One su za mene smiješna priča, moje mjesto je tu gdje jeste, kraj njega - rekla je Maja, a Milica dodala:

- Filip nije zauzet muškarac, ja sa njim mogu da se igram kako je želim, ja mogu da sjednem pored Filipa, i da se zezam sa njim, a sada ne mogu jer ona meni stalno dobacuje .

- Meni kasni, ali ne vjerujem da sam trudna. Sa Filipom sam imala rizičan odnos na Božić. Možda je sve u redu, ali ko zna. Sa Bilalom nisam imala rizičan odnos, kao sa Filipom - rekla je Maja, koja se u jednom trenutku našla s Milicom na kauču dok je između njih bio Filip. Maja je počela da štipa Cara, a zatim je pljunula Milicu, te je ona skočila na nju i šutnula je. Filip i ostali zadrugari su spriječili veći sukob, ali su usljedile jezive psovke i uvrede.