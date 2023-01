Ana iznijela mišljenje o Anđeli pa poručila da će uništiti Zvezdana

Ana Ćurčić je danas u emisiji "Magazin In" otkrila da nije bila ljubomorna u odnosu sa Zvezdanom Slavnićem i da su imali običaj zajedno komentarisati kad je neko lijep i zgodan.

- Uvijek smo komentarisali da li je neko zgodan i lijep. Manipulator kao što je on će uvijek da odabere empatu kao što je Ana, kraj priče. On sa Anđelom ne može da ima odnos kakav je imao sa mnom u smislu manipulacije, jer je ona upravo i narcis i manipulator, takvi ljudi samo uzimaju a ništa ne daju. A ovdje je Ana davala, on uzimao. Ja ću njega uništiti, na fino - rekla je Ana.



Kaja Ostojić, koja je također bila gošća emisije, rekla je da podržava Anu.

- Mislim da se muškarci poput njega toliko uljuljkaju u smislu pažnje, ljubavi, svega moguće, da nemaju neki izazov, traže izazov, postanu bezobrazni i naprave to što naprave, i tu treba malo kalkulacije - rekla je Kaja Ostojić.