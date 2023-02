Kuma iznijela detalje zajedničkog života Ane i Zvezdana

- Daj Bože da niko nikad ne sazna šta znači biti u vrtlogu nasilja. Najgore je kad žena uđe u taj krug, kad muškarac počne toliko da je maltretira da ona ne može ni da prepozna da je u problemu. Ana je od mene pokušavala da sakrije da se to dešava. Ja sam bila jedina njena drugarica koja je Zvezdanu mogla da kaže: "Začepi, bre, budalo", dok Ana ništa nije govorila. Bilo je mnogo nasilja, on je nju maltretirao i krvnički tukao. Kada je ulazila u rijaliti, vidjela sam strah u njenim očima. Mnogima je djelovala hrabro, ali sam vidjela da je uplašena - ispričala je Kačavenda.

Kuma je izjavila da je Ana sve željela da drži pod kontrolom i da na taj način niko nije znao kakav je zaista njihov odnos.

- Kad je bila ona rasprava unutra, ona je sjedila za stolom, dok je on šetao ukrug. Tada, dok sam gledala TV, samo sam čekala kad će Zvezdan da skoči da joj nešto uradi. Vidjelo se da se kontroliše da nešto ne uradi i, srećom, nije - tvrdi Milena i dodaje ako Zvezdan izađe bez honorara ide na ulicu.

- On nema ni stan ni posao. Može da snima samo klipove za TikTok i da tako zarađuje. Živio je kod Ane, a gdje mislite da će sad da ode poslije svega što je isplivalo i što se desilo? On je napravio fijasko samom sebi. Ja bih ga pljunula sad da ga vidim. On je nasilnik i mislio je da nikad Ana neće ući u rijaliti, međutim, evo šta se desilo. Ušla je tek kad je dobila našu podršku. Zvezdan je od sebe napravio preljubnika i mislim da ništa dobro ovim postupcima u rijalitiju nije dobio. Tek će se vidjeti šta je uradio, a za sada mu je najbolje da se pokrije ušima i šuti. Da prizna sva svoja nedjela i krene ispočetka - poručila je Anina kuma.