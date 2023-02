Ana Ćurčić progovorila o emotivnom odnosu sa Zvezdanom

Nakon što je prevarena od strane Zvezdana Slavnića, Ana Ćurčić ušla je u rijaliti "Zadruga", a od tada je nastao opšti haos.

Sada je Ana ogolila dušu i ispričala šta misli o njenom i Zvezdanovom emotivnom odnosu, i koliko je zapravo pogodila Slavnićeva nevjera.

- Izdaja me jako boli. Kad bi znali moju srž mogli biste da me shvatite. Definitivno me nije volio. Ovo ne radi čovjek koji voli, prosto i jednostavno. Njegova priča, mašta, odnos, to je takva prodaja i previše je to duboko u meni. Ja sam sve vidjela, riječi, dodire i znaš koji kolaps sam imala. Ja sam ovdje ušla i sad još ovo treba da proživljavam. Kada sam jučer vidjela da je on pričao njoj da ima iste emocije, drugačije je kad neko prepriča, a drugačije kad vidiš - rekla je Ana.