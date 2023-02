Kuma Ane Ćurčić iznijela šokantne detalje iz odnosa Aleks i Zvezdana

Aleksandra Nikolić do sada je bila u centru nekoliko skandala u rijaliti šou "Zadruga". Prvo je ostavila momka Dejana Dragojevića zbog Filipa Cara, a zatim se zbližila sa Zvezdanom Slavnićem koji je u rijalitiju javno prevario Anu Ćurčić sa Anđelom Đuričić. Kada je primjetio Aleksandrine poglede Zvezdan je ostavio Anđelu, pokušao da poljubi Aleks, što je ona odbila, a on tada pobjesnio.

Sada je kuma i prijateljica Ane Ćurčić, Zvezdanove bivše nevjenčane supruge, Milena Kačavenda, gostovala u emisiji "Izbacivanje", gdje je ispričala sve što do sada nije rekla o Zlavniću, a sve je iznenadila njenim otkrivanjem detalja njegovog odnosa sa Aleksandrom.

- Ja ću sada da otkrijem neke stvari, Aleks i Zvezdan se znaju od prije "Zadruge". Neke stvari smo saznali nakon njegovog ulaska. Ana nije slučajno stala na njenu stranu, postoje razlozi za to, to smo saznali nakon Zvezdanovog ulaska i to je dokumentovano. Aleks je imala ozbiljan problem sa Zvezdanom. Bili su u kontaktu, kada je Aleks shvatila udarila je put pod noge i zdimila. To se dešavalo godinu dana između dva rijalitija, Ana je stala u odbranu Aleksandre, postoje debeli razlozi za to - rekla je Milena i dodala: