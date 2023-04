Zadrugar dobio zabranu prilaska supruzi

Bojan Simić dobio je zabranu prilaska svojoj bivšoj supruzi Ivani Šašić od 48 sati, piše "Pink.rs", što zvuči potpuno čudno s obzirom na to da se Bojan trenutno nalazi na velelepnom imanju u Šimanovcima kao aktuelni učesnik šeste sezone "Zadruge".

Darko Tanasijević vodio je sinoćnju emisiju "Pitanja gledalaca", kada je Simića pitao da prokomentariše aktuelnu situaciju.

- Kako komentarišeš što ti je bivša lupila zabranu prilaska 48 sati, a ona je došla kod tebe, a ne ti kod nje? - glasilo je pitanje.

- Nemam šta za cinkaroše da komentarišem. To je to! Nemam komentar. Ko god ode u policiju on je cinkaroš. Ja sam rekao da ću da iznesem argumente. U petak je produženje valjda, ne znam... Neću da pominjem tu spodobu uopšte, ne zanima me - rekao je aktuelni zadrugar.

Da li će zbog ovog procesa Bojan Simić morati da napusti imanje, ostaje da vidimo.