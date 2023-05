Nataša Šavija se oglasila nakon skandala u etno selu: Od Stefana sam dobila šamar i to krvnički

Starleta Nataša Šavija se oglasila za Blic nakon što je iznijela tvrdnje da ju je bivši učesnik rijaliti programa "Zadruga", Stefan Karić navodno pretukao.

- To se desilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar, ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po lijevoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prijelom vilične kosti i povrede oka - započela je Šavija za Blic.