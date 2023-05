Nataša Šavija se ponovo oglasila: Kosu još ne smijem da raščešljam

View this post on Instagram

- Kada neko kaže: "Niko nije očekivao od takve dobrice, nešto mora da se desilo, da čujemo i njegovu stranu priče", zanima me kakva to strana priče, zaboga, može da bude, da opravda ovo?! A priča je bila u njegovoj glavi, vjerovali ili ne. On - zdrav, prav, ništa mu ne fali. Ja - težak prijelom jagodične kosti, oko i vilica se spustili, hospitalizacija, nesnošljivi bolovi nakon operacije, infekcija rane ispod oka, na sve to svaki dan po bolnicama, infuzije, samo kašasta hrana i krevet. Vidim trenutno na jedno oko, a ishod je neizvjestan! Trauma, košmari... Kosu još ne smijem da raščešljam jer me boli tjeme kako me je krvnički čupao - poručila je Šavija.

Ona, također, dodaje da za svaku povredu ima dokaz u vidu ljekarskog nalaza i izvještaja specijaliste.

- Je li vam poznato poslije nekog zločina da govore za zločinca: "Pa, bio fin, niko to od njega nije očekivao"? Tako bih vam uslikala izvještaje da vidite da sve što kažem je zaista tako. Niko ne bi htio da gleda svoje dijete u ovom stanju i da mora da ga njeguje kao kad ga je dizao iz pelena. A o stanju moje porodice da ne pričam - zaključila je starleta.