Dalila se obogatila na TikToku: Na lajvu je 20 sati, priča se da je zato dala otkaz na televiziji

Dalila Dragojević, pobjednica rijalitija "Parovi" i drugoplasirana učesnica "Zadruge", više nije zaposlena na televiziji.

O ovoj velikoj promjeni obavijestila je svoje fanove putem Instagrama:

- Obavještavam sve ljude koji me prate i koji me vole, kao i one što me ne vole, da od danas nisam zaposlena na televiziji. Odlazim u miru. Nije zbog pravila vezanog za TikTok, kao što se već piše. Druge stvari su u pitanju, ali ako ćemo se voditi storijima, onda neka bude da je zbog toga. Još dugo ćete pratiti Dalilu. Volim vas - napisala je Dragojević.