Zabrinutost među pratiteljima: TV voditelj otkrio da zbog bolesti ne može da ustane iz kreveta

Voditelj Milan Milošević podijelio je s pratiteljima da se nalazi u borbi sa visokom temperaturom, zbog koje je primoran da ostane u krevetu, što je dovelo do zabrinutosti njegovih pratitelja.

Milošević je prije toga vrijeme provodio na moru, a objave na društvenim mrežama nisu izostale.

Međutim, zabavi je brzo došao kraj, što Milošević pokazuje u svojim posljednjim objavama.

- Ja sam toliko bolestan, ne mogu glavu da podignem, ali vidite nju. Ona se ne odvaja od mene, a temperatura 39,6. Znači ka 40 ide, katastrofa - rekao je Milošević pokazujući kućnog ljubimca pored sebe.