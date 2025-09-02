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KRAJ ZABAVE

Zabrinutost među pratiteljima: TV voditelj otkrio da zbog bolesti ne može da ustane iz kreveta

Milošević je prije toga vrijeme provodio na moru, a objave na društvenim mrežama nisu izostale

Oglasio se Milan Milošević. Arhiv

A. P.

2.9.2025

Voditelj Milan Milošević podijelio je s pratiteljima da se nalazi u borbi sa visokom temperaturom, zbog koje je primoran da ostane u krevetu, što je dovelo do zabrinutosti njegovih pratitelja.

Milošević je prije toga vrijeme provodio na moru, a objave na društvenim mrežama nisu izostale. 

Međutim, zabavi je brzo došao kraj, što Milošević pokazuje u svojim posljednjim objavama.

 - Ja sam toliko bolestan, ne mogu glavu da podignem, ali vidite nju. Ona se ne odvaja od mene, a temperatura 39,6. Znači ka 40 ide, katastrofa - rekao je Milošević pokazujući kućnog ljubimca pored sebe. 

Milan Milošević zabrinuo pratitelje. Instagram

Podsjetimo, Milošević je često na meti medija zbog kontroverznih postupaka i reakcija.  

# PINK
# VODITELJ
# MILAN MILOŠEVIĆ
# DRUŠTVENE MREŽE
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