Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SVJETSKO PRVENSTVO

Video / Amerikanac nakon pobjede Zmajeva: Želim vam svu sreću, osim 1. jula!

Na licu mjesta zabilježili smo zanimljivo razmišljanje jednog američkog navijača

Amerikanac govorio za Avaz portal. Avaz

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

25.6.2026

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu protiv Katara rezultatom 3:1 u okviru trećeg kola Mundijala, čime su izabranici Sergeja Barbareza stigli do historijskog plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Na licu mjesta zabilježili smo zanimljivo razmišljanje jednog američkog navijača. Sudeći prema trenutnim projekcijama, upravo će selekcija SAD-a biti naredni rival našim Zmajevima, a on je već obezbijedio svoje mjesto na tribinama za taj okršaj.

- Upravo sam stigao iz Santa Klare, iz regije San Franciska. Tamo sam odgledao četiri utakmice, pa sam odlučio doći gore u Sijetl. Bio sam uzbuđen što ću gledati ovaj meč zbog mogućnosti da Bosna igra protiv SAD-a 1. jula. Već imam ulaznice za tu utakmicu - kazao je.

Na pitanje šta očekuje od tog eventualnog duela, imao je spremnu i simpatičnu poruku za našu naciju:

- O, pa naravno da očekujem pobjedu Amerike! Ali, oduševljen sam činjenicom da Bosanci dolaze u regiju San Franciska jer su danas bili tako zabavni, a i iza nas je bila sjajna grupa ljudi koji su iz Bosne. Sjajno smo se proveli, želimo vam svu sreću – osim tog 1. jula! Uživajte u Americi i svemu ostalom. Sve najbolje.

# ZMAJEVI
# AMERIKANAC
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.