Video / Amerikanac nakon pobjede Zmajeva: Želim vam svu sreću, osim 1. jula!

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu protiv Katara rezultatom 3:1 u okviru trećeg kola Mundijala, čime su izabranici Sergeja Barbareza stigli do historijskog plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Na licu mjesta zabilježili smo zanimljivo razmišljanje jednog američkog navijača. Sudeći prema trenutnim projekcijama, upravo će selekcija SAD-a biti naredni rival našim Zmajevima, a on je već obezbijedio svoje mjesto na tribinama za taj okršaj.

- Upravo sam stigao iz Santa Klare, iz regije San Franciska. Tamo sam odgledao četiri utakmice, pa sam odlučio doći gore u Sijetl. Bio sam uzbuđen što ću gledati ovaj meč zbog mogućnosti da Bosna igra protiv SAD-a 1. jula. Već imam ulaznice za tu utakmicu - kazao je.