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DARKO MALETIĆ

Pomoćni trener Veleža nakon debakla protiv Sarajeva: Trebat će nam kvalitetna pojačanja

Otkrio je i dobre vijesti za navijače Veleža

Darko Maletić. FOTO: Avaz

B. P.

27.6.2026

Fudbaleri Veleža nisu se proslavili u prvoj provjeri pred novu sezonu, gdje su pretrpjeli težak poraz od Sarajeva sa visokih 7:1. 

Nakon meča pred kamere je stao Darko Maletić, pomoćni trener Veleža.

- Nije prijatno, visok poraz. Imali smo nekih prilika, ali dosta crnih rupa. Bilo je nekih dobrih stvari, ali jako težak poraz. Od prošle sezone nam nedostaje dosta igrača koji su bili nosioci igre. Sigurno da u ovom trenutku nismo u idealnom stanju. Nema kukanja, za desetak dana nas očekuje utakmica Lige konferencija. Trebaće nam pojačanja da se dignemo na veći nivo - bio je jasan Darko Maletić.

Zatim je Maletić otkrio i dobru vijest za navijače Veleža, a to je da bi FIFA zabrana trebala uskoro biti riješena.

- U narednim danima bi se trebala završiti ta suspenzija pa da registrujemo neke igrače, imamo mladih igrača, ali trebaćemo dovesti neka kvalitetna pojačanja koja će nam odmah donijeti dosta toga dobroga - poručio je Darko Maletić.

# FK VELEŽ
# DARKO MALETIĆ
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