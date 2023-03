Iz Borusije Dortmund odbacili mogućnost dolaska Kristijana Ronalda

Hans-Joakim Vacke (Watzke), izvršni direktor dortmundske Borusije, odbacio je mogućnost da će portugalska super zvijezda Kristijano Ronaldo (Cristiano) doći u klub iz Dortmunda.

Njemački Bild i britanski Sky Sport posljednjih su se dana raspisali kako se Ronaldo sam nudi dortmundskoj Borusiji, nakon što je već određeno vrijeme nezadovoljan u svom klubu Mančester junajtedu, kao i da su čelnici njemačkog kluba spremni na veliki transfer. No, jedan od vodećih ljudi Borusije demantirao je takvo nešto.

- Ideja o dolasku Kristijana Ronalda u naš klub je šarmantna. Osobno obožavam ga kao igrača, no morate znati da baš nikakav kontakt po tom pitanju ne postoji. To znači da možete zaboraviti na taj transfer - rekao je Vacke.

Premda se posljednjih mjeseci puno pričalo o mogućem odlasku Portugalca s Old Traforda njegov trener Erik ten Hag tvrdi suprotno.

- Ne znam iz kojeg je razloga Ronaldo u stalnom fokusu medija i to u kontekstu odlaska. On je čvrsto u našim planovima za ovu sezonu i to je sve što mogu reći - izjavio je Ten Hag.