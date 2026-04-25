Mark Markez dominirao kišnim kvalifikacijama u Heresu i osvojio 75. pole poziciju

Aktuelni prvak MotoGP šampionata, Mark Markez (Marc Marquez) na motociklu tima Ducati, ostvario je dominaciju u kišnim kvalifikacijama za VN Španije na stazi Heres – Anhel Nieto (Circuito de Jerez – Angel Nieto), gdje je osvojio svoju 75. pole poziciju u karijeri.

Ovim rezultatom Markez je došao i do prve pole pozicije u tekućoj sezoni, uz vrijeme 1:48.087, što je ujedno i njegov povratak na vrh kvalifikacija nakon pauze od 245 dana, odnosno od VN Mađarske prošle godine.

Kvalifikacije su vožene u veoma teškim uslovima zbog kiše, što je dodatno otežalo izbor guma i strategiju timova, ali je Markez u ključnim trenucima pokazao vrhunsku kontrolu i iskustvo na djelimično mokroj podlozi.

U prvom startnom redu, pored njega, našli su se i Žohann Zarko (Johann Zarco) iz LCR Honda tima, kao i Fabio Di Đanantonio (Fabio Di Giannantonio) iz VR46 Rejsing tima (VR46 Racing Team).

Drugi dio startnog poretka donosi dodatnu neizvjesnost, jer će vodeći u šampionatu Marko Beceki (Marco Bezzecchi) startati s četvrte pozicije, ispred Aleks Markeza (Alex Marquez) na petom i Pedra Akoste (Pedro Acosta) na šestom mjestu.

S obzirom na promjenjive vremenske uslove, predstojeći sprint i glavna utrka mogli bi donijeti veoma neizvjestan i napet vikend u Španiji.