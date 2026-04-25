Alonso ne razmišlja o penziji: Nadam se da ovo nije moja posljednja sezona

Vozač Aston Martina Fernando Alonso izjavio je da još uvijek ne razmišlja o završetku svoje karijere u Formuli 1.

Dvostruki svjetski šampion naglasio je da se nada kako mu ova sezona neće biti posljednja u najbržem cirkusu. Njegove riječi dolaze u trenutku kada se sve više spekuliše o njegovoj budućnosti u sportu.

Alonso je ove godine započeo svoju 23. sezonu u Formuli 1, ali ekipa Aston Martin nije imala konkurentan bolid.

Zbog slabijih rezultata na početku sezone pojavile su se glasine da bi 44-godišnji Španac mogao završiti karijeru. Ipak, on je ranije već pokazao da zna napraviti pauzu i vratiti se na veliku scenu.

Na događaju u Monaku upitan je i o mogućem produženju saradnje sa Aston Martinom. Njegova karijera je već imala pauzu između 2018. i 2021. godine, nakon čega se vratio u Formulu 1. Uprkos godinama i izazovima, Alonso i dalje ostavlja otvorena vrata za nastavak vožnje.

- Teško je reći. Volim to što radim, volim trkanje. Prvu trku sam vozio kao trogodišnjak, sada imam 44. Gotovo čitav život. Odluka o prestanku trkanja bila bi teška i to bi bilo teško prihvatiti. Vrijeme će pokazati, osjetiću je kada dođe vrijeme. Ne osjećam da je to vrijeme došlo, konkurentan sam i motivisan. Srećan sam kada vozim. Nadam se da ovo nije moja posljednja sezona - rekao je Alonso, koji je ostvario 32 pobjede u Formuli 1.

Alonso je osvojio dvije titule, 2005. i 2006. godine vozeći za Reno i najstariji je vozač u modrnoj eri Formule 1.