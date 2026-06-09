Povratak legende: Williamsov kultni V10 bolid iz 2003. ponovo na stazi

Kultni Williamsov bolid FW25 iz 2003. godine, kojeg pokreće prepoznatljivi BMW-ov V10 motor, vraća se na stazu nakon višegodišnje pauze.

BOSS GP prvenstvo

Ekipa Williams Heritage uspješno je završila opsežnu restauraciju ovog historijskog automobila, koji će tokom sezone 2026. nastupiti na četiri utrke u sklopu BOSS GP prvenstva (serije namijenjene bolidima Formule 1 proizvedenim od 1996. godine pa nadalje).

Njegov vlasnik, Fil Stratford (Phil Stratford), upravljat će bolidom na stazama Nürburgring, Magny-Cours, Red Bull Ring i Mugello Circuit, a akcija počinje već predstojećeg vikenda u Njemačkoj.

Takmičarska sezona

Tokom svoje originalne takmičarske sezone, FW25 je ostvario četiri pobjede i donio Williamsu drugo mjesto u poretku konstruktora, odmah iza tada dominantnog Ferrarija Mihaela Šumahera (Michaela Schumachera).

Huan Pablo Montoja (Juan Pablo Montoya) je te 2003. godine slavio u Monacu i Njemačkoj, dok je Ralf Šumaher (Ralf Schumacher) upisao pobjede na Nürburgringu (VN Evrope) i u Magny-Coursu (VN Francuske). Pored njih, ovaj bolid su na svojim prvim F1 testiranjima vozili i Nico Rosberg te Nelson Piquet Jr.

Historijski bolid

Povratak ovog V10 modela na stazu (gdje se pridružuje drugim historijskim bolidima poput Toro Rossa STR1 iz 2006. ili Lotusa T127 iz 2010.) poklapa se s aktuelnim raspravama o budućnosti Formule 1.

Budući da nova pravila za 2026. godinu nisu idealno prihvaćena, predsjednik FIA Mohamed Ben Sulajem (Mohammed Ben Sulayem) nedavno je spomenuo mogućnost povratka V8 motora od 2030. godine.

Istovremeno, Antoni Hamilton (Anthony Hamilton), otac Luisa Hamiltona (Lewisa Hamiltona) također podržava povratak starijoj tehnologiji kroz svoje planove za pokretanje nove trkaće serije pod nazivom HybridV10.