Sestrinskoj marki Volva zabranjena je prodaja novih automobila

U SAD je zabranjena prodaja električnih automobila marke Polestar. Kancelarija za industriju i sigurnost američkog Ministarstva trgovine odbio je proizvođaču električnih vozila odobrenje potrebno za nastavak poslovanja u zemlji, pozivajući se na Pravilo o povezanim vozilima.

Razlog? Polestar, koji je život započeo kao spin off Volva u vlasništvu je Geelyja, koji je kineski proizvođač. To je ključni razlog zbog kojeg prestaje prodaja. Pravilo o povezanim vozilima, doneseno pod Bajdenovom administracijom, zabranjuje automobilima s kineskim ili ruskim softverom i hardverom u njihovim sustavima povezivosti ulazak na američko tržište zbog nacionalne sigurnosti.

Konkretno, postoji strah da bi ti automobili bili špijunske ćelije koje bi slale podatke u Kinu i Rusiju.

Sestrinska marka Volvo, također u vlasništvu Geelyja, osigurala je izuzeće u maju. Barem zasad. Odluka neće pretjerano pogoditi Polestar i Geely, što se prodaje tiče, jer se Polestar 3 i 4 baš nisu ni prodavali posebno. Švedsko-kineska marka nije zaživjela u SAD, a jedini je problem što u toj državi ima fabriku. Sad se ne zna šta će biti s njom.