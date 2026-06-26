Škoda Peaq donosi više od 600 kilometara dosega i komfor za sedam putnika

Škoda je službeno, nakon niza najava i sporadičnih informacija, otkrila svoj novi model iz vrha ponude – Peaq, električni SUV koji preuzima ulogu nove perjanice češkog proizvođača automobila. Riječ je o električnoj alternativi za model Kodiaq, osmišljenoj s naglaskom na praktičnost, komfor i prostranost.

Ovo je ujedno i najveće vozilo u ponudi marke te drugo, nakon modela Epiq, razvijeno u potpunosti prema novom dizajnerskom jeziku "Modern Solid". S vanjskim dimenzijama koje uključuju međuosovinski razmak od 2.965 milimetara i ukupnu dužinu od 4.874 milimetra, Peaq nudi prostranu unutrašnjost s konfiguracijom za sedam putnika. Prtljažni prostor iza trećeg reda sjedišta iznosi 299 litara, dok u konfiguraciji s pet sjedišta raste na 935 litara. Dodatno, automobil posjeduje prednji prtljažnik (frunk) kapaciteta 37 litara te unutrašnje pretince zapremnine 33 litre.

Unutrašnjost karakteriziraju veganske presvlake sjedišta, dok će kožne opcije biti dostupne naknadno. Svjetlost u kabini osigurava panoramski krov površine 2,1 kvadratni metar – najveći ikada ugrađen u jedno Škoda vozilo – koji ima tehnologiju za elektroničko podešavanje nivoa zatamnjenja. Multimedijskim sistemom upravlja se preko okomitog zaslona dijagonale 13,6" zasnovanog na Android platformi, s time da su zadržane fizičke kontrole za klimatizaciju, glasnoću i zaključavanje vrata.

U ponudi je i opcionalni paket Relax koji uključuje sjedišta s funkcijom masaže i ergonomskim osloncima za noge, kao i audiosistem razvijen u saradnji s kompanijom Sonos. Taj sistem isporučuje snagu od 755 vata kroz 16 zvučnika i dvostruki subwoofer u kućištu od 18 litara. Među ostalim debitantskim rješenjima u ponudi češke marke ističu se kvake na vratima poravnate s karoserijom koje se automatski izvlače, učinkovitija toplotna pumpa nove generacije, bežični punjač mobitela s magnetskim prihvatom te brisači vjetrobranskog stakla s integriranim mlaznicama za pranje.