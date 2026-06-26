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Škoda Peaq donosi više od 600 kilometara dosega i komfor za sedam putnika

Električni SUV koji preuzima ulogu nove perjanice češkog proizvođača automobila

Škoda Peaq. Škoda

N. D.

26.6.2026

Škoda je službeno, nakon niza najava i sporadičnih informacija, otkrila svoj novi model iz vrha ponude – Peaq, električni SUV koji preuzima ulogu nove perjanice češkog proizvođača automobila. Riječ je o električnoj alternativi za model Kodiaq, osmišljenoj s naglaskom na praktičnost, komfor i prostranost.

Ovo je ujedno i najveće vozilo u ponudi marke te drugo, nakon modela Epiq, razvijeno u potpunosti prema novom dizajnerskom jeziku "Modern Solid". S vanjskim dimenzijama koje uključuju međuosovinski razmak od 2.965 milimetara i ukupnu dužinu od 4.874 milimetra, Peaq nudi prostranu unutrašnjost s konfiguracijom za sedam putnika. Prtljažni prostor iza trećeg reda sjedišta iznosi 299 litara, dok u konfiguraciji s pet sjedišta raste na 935 litara. Dodatno, automobil posjeduje prednji prtljažnik (frunk) kapaciteta 37 litara te unutrašnje pretince zapremnine 33 litre.

Unutrašnjost karakteriziraju veganske presvlake sjedišta, dok će kožne opcije biti dostupne naknadno. Svjetlost u kabini osigurava panoramski krov površine 2,1 kvadratni metar – najveći ikada ugrađen u jedno Škoda vozilo – koji ima tehnologiju za elektroničko podešavanje nivoa zatamnjenja. Multimedijskim sistemom upravlja se preko okomitog zaslona dijagonale 13,6" zasnovanog na Android platformi, s time da su zadržane fizičke kontrole za klimatizaciju, glasnoću i zaključavanje vrata.

U ponudi je i opcionalni paket Relax koji uključuje sjedišta s funkcijom masaže i ergonomskim osloncima za noge, kao i audiosistem razvijen u saradnji s kompanijom Sonos. Taj sistem isporučuje snagu od 755 vata kroz 16 zvučnika i dvostruki subwoofer u kućištu od 18 litara. Među ostalim debitantskim rješenjima u ponudi češke marke ističu se kvake na vratima poravnate s karoserijom koje se automatski izvlače, učinkovitija toplotna pumpa nove generacije, bežični punjač mobitela s magnetskim prihvatom te brisači vjetrobranskog stakla s integriranim mlaznicama za pranje.

Škoda Peaq. Škoda

Vanjski dizajn automobila podređen je aerodinamičkoj učinkovitosti, što rezultira koeficijentom otpora zraka manjim od 0,25. Tome pridonose optimizirani retrovizori, aktivne rešetke za hlađenje iza prednjeg branika, zadnji difuzor i krovni spojler. Na prednjem dijelu dominiraju svjetla u obliku slova T, dok su točkovi veličine od 19 do 21" opremljeni aerodinamičkim poklopcima za smanjenje turbulencija, piše Autonet.

Kupci mogu birati između dvije veličine baterija i tri varijante pogona. Početni model Peaq 60 opremljen je baterijom kapaciteta 63 kWh (59 kWh neto), zadnjim elektromotorom od 150 kW, a nudi doseg do 440 kilometara uz ubrzanje do 100 km/h za 8,6 sekundi. Snažnije izvedbe, Peaq 90 i Peaq 90x s pogonom na sva četiri točka, koriste dosad najveću Škodinu bateriju od 91 kWh (86 kWh neto). Model s pogonom na zadnje točkove Peaq 90 razvija 210 kilovata i pruža doseg veći od 630 kilometara, dok izvedba Peaq 90x s dva elektromotora i ukupnom snagom od 220 kilovata omogućuje doseg do 605 kilometara te ubrzanje do stotke za 6,7 sekundi.

Baterija većeg kapaciteta može se napuniti od 10 do 80 posto za 28 minuta, dok je manjoj za isti ciklus potrebno 27 minuta. Vozilo podržava dvosmjerno punjenje kroz standarde V2L (vehicle-to-load), V2H (vehicle-to-home) i V2G (vehicle-to-grid), za što je potrebno koristiti zidni punjač Moon Power. Vozačima je na raspolaganju i vožnja s jednom papučicom. Kad je riječ o vuči, izvedbe s pogonom na zadnje točkove mogu vući kočenu prikolicu mase do 1,8 tona, dok verzije s pogonom na sva četiri točka podižu tu granicu na 2 tone.

# ŠKODA
# AUTOMOBILI
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