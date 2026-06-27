Raul Fernandes osvojio sprint u Asenu i ispisao historiju sa Trekhausom

Vozač Trekhausa Raul Fernandes trijumfovao je na sprint trci za Veliku nagradu Holandije, koja je vožena kao 10. runda ovogodišnjeg Moto GP šampionata.

Špancu je to drugi trijumf u sprintu u karijeri, a slavio je ispred timskog kolege Aija Ogure, čime je američki tim ostvario najbolji rezultat u svojoj historiji.

Treće mjesto na podijumu u Asenu zauzeo je Fabio di Đanantonio iz VR46 tima.

Iako je Aprilija napravila istorijski rezultat u kvalifikacijama zauzevši prva četiri mjesta, a Fernandes bio najlošiji među njima, u sprintu je nadmudrio sve konkurente. Ključni momenat se desio na početku četvrtog kruga kada je preuzeo vođstvo od Horhea Martina i zadržao ga do samog kraja, bez obzira na veliki pritisak Ogure u finišu trke.

Četvrto mjesto osvojio je lider šampionata Marko Beceki, peti je bio Martin, dok je šesto mjesto preuzeo Mark Markes, nakon što je Frančesko Banjaja kažnjen zbog izlaska van okvira staze u posljednjem krugu. Bodove u sprintu uzeli su još Enea Bastijanini i Pedro Akosta.

Nakon ovakvog ishoda, Beceki vodi u generalnom plasmanu sa 186 bodova, devet više od Martina i 22 više od Di Đanantonija.

Glavna trka za Veliku nagradu Holandije vozi se u nedjelju od 14 sati.