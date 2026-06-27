Raselu pol pozicija na VN Austrije, Hamilton i Antoneli u vrhu, Ferstapen završio u zidu

Vozač Mercedesa Džordž Rasel (George Russell) startat će sa pol pozicije na trci za Veliku nagradu Austrije, nakon što je u uzbudljivom finišu kvalifikacija nadmašio dvojac Ferarija, Šarla Leklera (Charles Leclerc) i Luisa Hamiltona (Lewis Hamilton).

Kvalifikacije na stazi u Špilbergu (Spielberg) obilježio je incident u samom finišu Q3 faze kada je aktuelni šampion Maks Ferstapen (Max Verstappen) izgubio kontrolu nad svojim Red Bulom (Red Bull) u devetoj krivini i žestoko udario u zaštitnu ogradu. Istaknute su žute zastavice, što je omelo nekoliko vozača u njihovim brzim krugovima.

Mladi Kimi Antoneli (Kimi Antonelli), koji je imao provizornu pol poziciju nakon prvih izlazaka na stazu, morao je usporiti i nije popravio vrijeme, ali je njegov timski kolega Rasel uspio proći kroz taj sektor (tvrdeći da je podigao nogu s gasa) i popraviti vrijeme za dvije desetinke u odnosu na Leklera i Hamiltona.

Iza vodeće četvorke, na petom mjestu završio je slupani Ferstapen, a slijede ga vozači Meklarena (McLaren) Lando Noris (Lando Norris) i Oskar Pjastri (Oscar Piastri). Krug najbržih deset kompletirali su Isak Hadžar (Isack Hadjar) u drugom Red Bulu, te dvojac Rejsing Bulsa (Racing Bulls) Lijam Loson (Liam Lawson) i Arvid Lindblad (Arvid Lindblad).

Pjer Gasli (Pierre Gasly) zamalo je izbacio Ferstapena u Q2 fazi, ali je završio kao 11., dok je Franko Kolapinto (Franco Colapinto) u Alpinki (Alpine) zauzeo tek 15. mjesto nakon izlijetanja u prvoj krivini.

Težak vikend nastavljen je za Vilijams (Williams), jer su Karlos Sainc (Carlos Sainz) i Aleks Albon (Alex Albon) eliminisani već u Q1 i startat će sa 17. i 18. pozicije. Na samom začelju ponovo su se našli vozači Aston Martina (Aston Martin), gdje je Fernando Alonso (Fernando Alonso) nadmašio Lensa Strola (Lance Stroll) za 21. poziciju.

Glavna trka za Veliku nagradu Austrije na programu je u nedjelju.