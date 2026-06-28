Japan čekao 22 godine: Ai Ogura ispisao historiju i šokirao favorite u Asenu

Japan ponovo ima pobjednika u kraljevskoj klasi MotoGP-a. Ai Ogura (Ai Ogura) ispisao je historiju trijumfom na Velikoj nagradi Holandije u Asenu, postavši prvi japanski vozač koji je slavio u elitnom razredu još od Makota Tamade (Makoto Tamada) 2004. godine.

Na novi japanski trijumf čekalo se čak 22 godine, odnosno 7.952 dana, a Ogura je do najveće pobjede u karijeri stigao impresivnom vožnjom i sjajnim finišem.

Vozač Trackhouse Racinga kroz cilj je prošao ispred timskog kolege Raula Fernandeza (Raúl Fernández), kojem je pobjegao za osam desetinki sekunde, donijevši svom timu prvi dvostruki trijumf u historiji MotoGP-a.