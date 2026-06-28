Japan čekao 22 godine: Ai Ogura ispisao historiju i šokirao favorite u Asenu

Japan ponovo ima pobjednika u kraljevskoj klasi MotoGP-a. Ai Ogura (Ai Ogura) ispisao je historiju trijumfom na Velikoj nagradi Holandije u Asenu, postavši prvi japanski vozač koji je slavio u elitnom razredu još od Makota Tamade (Makoto Tamada) 2004. godine.
Na novi japanski trijumf čekalo se čak 22 godine, odnosno 7.952 dana, a Ogura je do najveće pobjede u karijeri stigao impresivnom vožnjom i sjajnim finišem.
Vozač Trackhouse Racinga kroz cilj je prošao ispred timskog kolege Raula Fernandeza (Raúl Fernández), kojem je pobjegao za osam desetinki sekunde, donijevši svom timu prvi dvostruki trijumf u historiji MotoGP-a.
Dominaciju Aprilije upotpunio je aktuelni svjetski prvak Horhe Martin (Jorge Martín), koji je završio na trećem mjestu, pa je italijanski proizvođač zauzeo kompletan podij.
Martin je od starta kontrolisao utrku, dok se Mark Markes (Marc Márquez) rano probio među vodeće, ali je upravo Ogura u završnici pokazao najviše. U 17. krugu pretekao je Martina, preuzeo vodstvo i do kraja samo povećavao prednost.
Veliki peh zadesio je Frančeska Banjaju (Francesco Bagnaia), koji je zbog problema s kočnicama ostao bez prilike da se bori za pobjedu, dok je Pedro Akosta (Pedro Acosta) morao odustati zbog problema s desnom rukom. Markes je utrku završio tek na šestom mjestu nakon kazne zbog izlaska van granica staze u posljednjem krugu.
Treće mjesto bilo je dovoljno Martinu da preuzme vrh ukupnog poretka. Španac sada ima sedam bodova prednosti u odnosu na Marka Becekija (Marco Bezzecchi), dok Fabio Di Đanantonio (Fabio Di Giannantonio) zaostaje 16 bodova.
Naredna stanica MotoGP šampionata bit će legendarni Sahsenring (Sachsenring), gdje će se od 10. do 12. jula voziti Velika nagrada Njemačke.