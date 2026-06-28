F1 spektakl u Austriji: Rasel ostvario trijumf, Ferari doživio težak vikend

Džordž Rasel (George Russell) ostvario je svoju drugu pobjedu u sezoni Formule 1, slomivši konkurenciju na Velikoj nagradi Austrije. Vozač Mercedesa je startovao sa pol pozicije i zadržao vodstvo ispred aktuelnog šampiona Maksa Verstapena (Max Verstappen), koji je kroz cilj prošao sa 1,6 sekundi zaostatka.

Treće mjesto na podijumu zauzeo je Raselov klupski kolega i lider u šampionatu, 19-godišnji Kimi Antoneli (Kimi Antonelli), koji je nakon kasnog pritiska ostao svega 0,3 sekunde iza Verstapena.

Trku na Red Bul Ringu obilježila je velika taktička greška Red Bula, koji je predugo ostavio Verstapena na stazi prije drugog odlaska u boks. To je omogućilo Raselu da na svježijim gumama pobjegne na nedostižnih 10 sekundi prednosti, što Holanđanin do kraja meča nije uspio da stigne. Pored toga, viđena je i žestoka borba između Luisa Hamiltona (Lewis Hamilton) i Verstapena, koja je u jednom trenutku izbacila vozača Red Bula na šljunak, ali se on uspješno vratio u trku.

Dok je trojac na podijumu dominirao, trka je bila potpuni fijasko za Ferari (Ferrari) čiji je bolid Karlosa Sainca (Carlos Sainz) izgubio snagu i odustao, dok je Šarl Lekler (Charles Leclerc) završio tek kao osmi, nakon što su ga pred kraj pretekli Isak Hađar (Isack Hadjar) i Lando Noris (Lando Norris). Prvih deset kompletirali su Oskar Pjastri (Oscar Piastri) na četvrtom, Hamilton na petom, te dvojac Rejsing Bulsa (Racing Bulls) Lijam Loson (Liam Lawson) i Arvid Lindblad.

Nakon Austrije, tinejdžer Antoneli i dalje drži prvu poziciju u generalnom plasmanu sa 171 bodom, dok je Rasel (131) preuzeo drugo mjesto od Hamiltona (125).