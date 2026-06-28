Ogura ostvario prvu pobjedu u MotoGP-u, Bezzecchi prebačen u bolnicu nakon teškog pada

Japanac Ai Ogura ostvario je u nedjelju prvu pobjedu u karijeri u MotoGP-u, trijumfom na Velikoj nagradi Nizozemske, dok je dotadašnji vodeći u prvenstvu Marco Bezzecchi doživio težak pad pri brzini većoj od 200 kilometara na sat i prebačen je u bolnicu.

Ogura je završio utrku s više od dvije sekunde prednosti ispred timskog kolege iz Aprilije Raula Fernandeza, dok je treći bio Španac Jorge Martin, koji je za drugoplasiranim zaostao dodatnih sekundu i po na zahtjevnoj stazi u Assenu.

- Fantastično je, nemam mnogo toga reći, ali zaista sam veoma sretan. Veliko hvala mom timu - rekao je Ogura nakon pobjede, prenosi APF.

Fernandez, pobjednik subotnjeg sprinta, proveo je dvije trećine utrke iza Martina prije nego što ga je uspio prestići. Međutim, Ogura, koji je strpljivo čekao svoju priliku, ubrzo je pretekao timskog kolegu i odvojio se za uvjerljivu pobjedu.

To je ujedno prva pobjeda japanskog vozača u MotoGP-u od Makota Tamade 2004. godine.

Ogura, koji vozi svoju prvu sezonu u najjačoj MotoGP klasi za Trackhouse, prošle sedmice je osvojio pole position u Češkoj, ali je utrku završio na drugom mjestu.

Dvadesetpetogodišnji Japanac je u maju na Le Mansu u Francuskoj bio treći, čime je postao prvi vozač iz Japana na MotoGP podijumu od Katsuyukija Nakasuge na Velikoj nagradi Valencije 2012. godine.

U ukupnom poretku Martin je preuzeo vodstvo sa sedam bodova prednosti ispred Bezzecchija, dok je Italijan Fabio Di Giannantonio 16 bodova iza lidera.

Bezzecchi je pao u trećem krugu i nekoliko puta se prevrnuo preko glave.

Ogura se pobjedom probio na četvrto mjesto u ukupnom poretku, sa 25 bodova zaostatka za liderom, dok je aktuelni svjetski prvak Marc Márquez 40 bodova iza Martina.