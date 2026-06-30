BMW je objavio prvu fotografiju novog SUV-a X5: Najveće iznenađenje su svjetla

Ubrzo dolazi još jedan novi BMW, jedan od najvažnijih modela u portfelju bavarske kompanije – veliki SUV X5. Kao i kod ranije predstavljenih iX3 i i3 te serije 3, dizajnerske promjene bit će ozbiljne. Ideja Neue Klasse širi se cijelim proizvodnim programom BMW-a.

BMW je objavio prvu, frontalnu fotografiju modela X5 i prvo što upada u oči su osvijetljena maska, bubrezi i četiri svjetla s uzorkom slova X. Dosad se BMW nije poigravao s takvim vizuelno-svjetlosnim elementom, a očigledno je odlučio zaigrati hrabrije.

Novi X5 doći će s nizom tehnologija, benzinskim i dizelskim motorima, plug-in hibridima, na raspolaganju kupcima bit će i električna verzija za koju se govori da bi s ogromnom baterijom mogla čak prebaciti domet od 1000 kilometara, a najprogresivnijima će BMW pripremiti i verziju na vodik.