Kontroverzni električni Ferrari Luce odmah rasprodan

Italijanski proizvođač luksuznih sportskih automobila Ferrari ostvario je veliki prodajni uspjeh na kineskom tržištu sa svojim novim modelom Luce, prvom potpuno električnom limuzinom u historiji ove automobilske marke. Prema dostupnim informacijama, svih 88 vozila namijenjenih kineskom tržištu rasprodano je odmah nakon zvaničnog predstavljanja.

Početna cijena jednog primjerka iznosila je 3.988.000 juana, odnosno oko 586.600 američkih dolara.

Ovakav prodajni rezultat uslijedio je nakon brojnih kritika koje je model Luce dobio od predstavljanja u maju ove godine.

Dizajn automobila, iza kojeg stoji bivši Appleov dizajner Džoni Iv (Jony Ive), izazvao je podijeljene reakcije. Dio javnosti i korisnika društvenih mreža zamjerio je vozilu previše jednostavan izgled, veću praktičnost nego što se očekuje od Ferrarija, ali i činjenicu da je riječ o automobilu s potpuno električnim pogonom.

Negativne reakcije odrazile su se i na poslovanje kompanije. Vrijednost Ferrarijevih dionica pala je za više od šest posto u jednom danu, a kompanija je nedavno smijenila dugogodišnjeg direktora marketinga i komercijalnog sektora Enrika Galeru (Enrico Galliera), piše Autonet.

Ipak, uprkos kritikama i promjenama unutar kompanije, izvršni direktor Ferrarija Benedeto Vinja (Benedetto Vigna) potvrdio je da model Luce bilježi veliki broj narudžbi.

Analitičari smatraju da brza rasprodaja svih primjeraka namijenjenih kineskom tržištu pokazuje kako negativni komentari na internetu ne odražavaju stvarnu potražnju među kupcima koji sebi mogu priuštiti ovakav automobil.