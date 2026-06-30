Oldtajmeri u malom formatu: Posebna izložba modela automobila u Ilijašu 5.jula

Udruženje za inventarizaciju i zaštitu životinja i kulturnih dobara "Muzej Suvada i Mirzete Lelo" iz Ilijaša organizuje izložbu u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026, u saradnji sa Udruženjem kolekcionara autića i modela "Mali svijet autića".

Izložba pod nazivom „Sajam autića (modela i maketarstva)“ bit će održana 5. jula 2026. godine u Sportskoj dvorani Kulturno-sportskog centra u Ilijašu, a za posjetioce će biti otvorena od 10 do 20 sati. Svečano otvaranje planirano je u nedjelju, 5. jula, u 10 sati.

Posjetioci će imati priliku pogledati vrijedne kolekcije modela automobila, vozila i maketa različitih razmjera, od 1:64 do 1:12, kao i izložbu iz privatne kolekcije dr. sc. Suvada Lele.

Autori izložbe su dr. sc. Suvad Lelo, profesor Univerziteta u Sarajevu, dr. sc. Mirzeta Kašić-Lelo, profesorica Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš, te Kenan Bajrić, predsjednik Udruženja kolekcionara autića i modela (UKAM).

Organizatori najavljuju učešće većeg broja izlagača, a cilj događaja je promocija kolekcionarstva, očuvanja kulturne baštine i okupljanje ljubitelja automobila, maketarstva i historijskih predmeta.

Izložba će ponuditi priliku svim generacijama da upoznaju svijet minijaturnih vozila i kolekcionarskih primjeraka, ali i da uživaju u jedinstvenom spoju hobija, znanja i kreativnosti.