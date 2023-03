Karavan sportskog dizajna: Ovo je BMW M3 Touring sa 510 konjskih snaga

Auto gigant BMW se konačno odvažio i tržištu ponudio karavanski M3, čime je stupio na teritorij gdje su glavni igrači Audi RS4 i Mercedes-AMG C63.

M3 Touring je doista najpraktičniji M3. I najkomforniji. Ali to ne znači da ćete ga vidjeti često na parkinzima šoping centara i tržnica.

Ipak je to auto koji starta cijenom od gotovo 100.000 eura, a nudi se ekskluzivno u Competition izdanju, piše Index auto.

To znači kako njegov 3.0 šestocilindraš daje 510 KS i 650 Nm, i to isključivo u kombinaciji osam-stepenskog automatskog mjenjača i xDrive pogona. Do 100 km/h mu treba tek 3.6 sekundi, na 200 km/h je nakon 12.9 sekundi, a maksimalac je limitiran na 280 km/h. Prosječno troši 10.4 l/100 km.