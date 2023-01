Edin Kanlić za "Avaz": 402 metra pređe za nepunih 10 sekundi

Kada je sa nepunih jedanaest godina prvi puta osjetio miris benzina i sjeo u automobil, znao je da je to to. Automobilizam će vremenom postati njegova najveća životna ljubav i opsesija.

Dobitnik "Zlatne kacige"

Sarajlija Edin Kanlić je dugogodišnji član auto-moto kluba SRCS Power i pravi zaljubljenik u automobile, čiji je dugogodišnji hobi "Street Race", tačnije utrka u disciplini A10 ubrzanja na 402 metra. Osvojio je ovaj neustrašivi vozač u toj disciplini sve što se moglo osvojiti, preko 80 pehara, "more" medalja, priznanja..., a među najznačajnijim trofejima svakako je "Zlatna kaciga", trofej namijenjen onom ko osvoji državni šampionat tri godine zaredom.

Kakav je osjećaj kada na svom preuređenom Golfu IV pritisne papučicu gasa do poda, otkriva za "Avaz" Kanlić.

- Vozim VW Golf mk4 TDI sa pogonom na sva četiri točka. To je auto koje trenutno ima 700 konjskih snaga i ubrzava do stotinu kilometara na sat za dvije i pol sekunde i vjerujte mi osjećaj tog ubrazanja je nevjerovatan. Moj cilj i plan za ovu godinu je da napravim rekord sa ovim motorom, a to je vrijeme od 9,4 sekunde. Trenutno 402 metra prelazim za 9,9 sekundi i to je ujedno i rekord Evrope sa ovim motorom – kazao je Edin.